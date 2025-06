Magaly se burla del llanto de Tilsa Lozano por ampay de Jackson Mora: "Nadie se solidariza con ella"

Magaly Medina no se contuvo al ver que Tilsa Lozano inició su programa entre lágrimas, luego que la 'Urraca' revelara detalles de una posible relación entre Jackson Mora y una presentadora española. La periodista aseguró que Tilsa jamás recibirá la empatía del público.

Magaly destruye a Tilsa Lozano tras su llanto en vivo

La conductora empezó analizando el comportamiento de Tilsa en los últimos días. Según dijo, al principio parecía que no le afectaba su separación con Mora, pero apenas salió información sobre la nueva mujer en la vida del boxeador, rompió en llanto al aire.

"Una explosión de contradicciones. No sabe qué terreno pisa ni cómo ganarse la solidaridad del público, y lo peor, es que nadie se la da", expresó Magaly con firmeza.

Además, criticó las recientes publicaciones de Tilsa en redes sociales, donde habría llamado "cerdo" a Jackson. "Si ya lo llamas cerdo, ¿para qué lloras por él?", comentó con ironía.

Finalmente, recordó que Tilsa habría sospechado desde hace tiempo de las salidas de su esposo. El escándalo en Colombia, denunciado por un socio de Jackson, habría sido el punto final. Según Magaly, el público no olvida su pasado con Juan Manuel Vargas, y por eso no le creen sus lágrimas.

Tilsa Lozano llora en vivo y en directo

La popular 'Colita' inició su programa La noche habla entre lágrimas y fue consolada por sus compañeros, quienes le dijeron que entendían completamente la situación que estaba viviendo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que Tilsa se repusiera y asegurara que el show debe continuar.

"Ya estoy bien. Buenas noches", dijo con una sonrisa, pero en medio de lágrimas.

Durante el desarrollo del programa, Tilsa no pudo evitar referirse a la historia que vivió junto a Jackson Mora y la joven española, de quien Magaly Medina dio más detalles la noche anterior en su programa en ATV.

"Una persona me hace llegar esta foto que había subido la señorita, entonces yo le pregunto quién es esta, y él me dijo: 'Yo ni la conozco, la han mandado, mi hermana llegó con ella'. Y yo le creí, porque era mi esposo en ese momento, estábamos casados", dijo en un inicio.

Es así que, Tilsa Lozano intentó mostrarse vulnerable ante cámaras, pero su llanto no convenció a muchos. Magaly Medina fue contundente al afirmar que el público no olvida su pasado y, por ello, no logra despertar compasión ni apoyo tras su reciente separación con Jackson Mora.