Magaly cara a cara con sus reporteros John Tirado y Gianfranco Pérez: "Tengo algo que confesarte"

Jhon Tirado y Gianfranco Pérez son dos de los reporteros de 'Magaly TV, la firme' qué decidieron emprender su propio podcast. Sin embargo, esta vez estarán presentes en el podcast de Magaly Medina para hablar de varios temas y según el avance promocional el encuentro promete sacar chispas.

Magaly Medina compartió un video en el que se muestra que ya ha grabado el capítulo de su podcast junto a sus colaboradores, pero lo más llamativo es que John Tirado hizo una gran confesión respecto a la relación que Priscila Mateo tiene con Julián Zucchi.

Recordemos que hace unas semanas Priscila Mateo renunció al programa de Magaly alegando que tenía en mente viajar al extranjero para llevar una maestría. Sin embargo, también recalcó que había sufrido 'maltratos' por varios de sus compañeros debido a que llevaba una relación con una figura pública.

En ese contexto, John terminó confesando que sabía sobre la relación de Priscila y Julián, lo cual se sorprendió enormemente a Magaly.

""Tengo que confesarme que yo sabía antes de lo que todo sucedió. Ella me llevó a una panadería, me cuenta y me dice: 'mira, estoy saliendo con alguien del espectáculo'. Yo le dije: '¿con quién? ¿con qué personaje?' Le lancé nombres y al final ella me dice: 'es con Julián", confesó el conductor de 'Puro floro'.