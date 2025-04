Magaly fulmina a Jefferson Farfán tras denuncia de Darinka Ramírez: "No tienes por qué humillarla"

¡Le cantó sus verdades! Magaly Medina no se quedó callada y salió con todo a criticar a Jefferson Farfán, luego de que Darinka Ramírez, la madre de su hija menor, lo denunciara por violencia psicológica. La 'Urraca' cuestionó que use su dinero para humillarla y le recordó que la violencia no siempre es solo física.

Magaly estalla contra Jefferson Farfán tras denuncia de Darinka

En su programa "Magaly TV La Firme", la periodista Magaly Medina se mostró indignada al comentar la grave acusación contra el exfutbolista en relación a la denuncia de Darinka Ramírez a Jefferson Farfán.

Magaly leyó parte de la denuncia, donde Darinka revela las humillantes frases que le habría lanzado Farfán: "La vida que tienes es por mí", "Yo puedo comprar mil juguetes más", y "Tú te alimentas de mi pensión". Fiel a su estilo directo, Magaly señaló: "Miren ustedes cómo la violencia verbal puede ser tan dañina como la física".

Además, la conductora calificó las supuestas palabras de Jefferson como un claro ejemplo de abuso de poder económico.

"Eso me parece de una patanería y un grado ofensivo enorme. Porque las personas nobles y decentes no le sacan en cara a nadie lo que le dan. ¡Jamás! Eso es mezquino. Eso no se hace. No tienes por qué humillar a las personas a las que tú, por obligación además, ayudas económicamente. No tienes por qué", sentenció.

La 'Urraca' fue aún más dura y explicó que, aunque Farfán tenga recursos económicos, eso no le da derecho a maltratar a la madre de su hija.

Magaly también recordó que la relación entre Darinka y otra de las madres de los hijos de Farfán, Delany López, ya había tenido roces en redes. Sin embargo, aclaró que la denuncia de Darinka es un tema mucho más serio y que merece ser atendido con responsabilidad.

Destacó el valor de Darinka por atreverse a denunciar

Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad para aplaudir a Darinka Ramírez por atreverse a levantar la voz. Según observó, la modelo se mostró bastante nerviosa al ser abordada por la prensa. Magaly cree que este temor podría deberse a un posible contrato de confidencialidad.

"Por lo menos se ha atrevido a denunciarlo. Claro, lo ha hecho con mucho miedo", reconoció la periodista. "Yo creo que ella se veía muy nerviosa, sobre todo cuando esta mañana vio aparecer las cámaras", opinó.

La periodista dejó claro que, aunque existan acuerdos legales, eso no puede justificar ningún tipo de maltrato.

"No hay contrato de confidencialidad que valga ante eso", afirmó Magaly, enviando un mensaje contundente.

Magaly Medina fue directa y sin filtros al criticar la actitud de Jefferson Farfán. La conductora respaldó la denuncia de Darinka Ramírez y recordó que el poder económico no es excusa para humillar a nadie. Con su mensaje claro, la 'Urraca' dejó en evidencia que este caso no debe pasar desapercibido y que, así como Darinka, muchas mujeres merecen levantar la voz sin miedo.