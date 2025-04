¿Se cruzaron? Darinka Ramírez y Delany López, ex salientes de Farfán, estuvieron en el mismo concierto

El cantante colombiano Beéle se presentó el pasado viernes 4 de abril en el Costa 21, en el distrito de San Miguel, dejando una fuerte impresión en su público peruano. El concierto, que reunió a varios personajes de la farándula, incluyó entre sus asistentes a las exnovias de Jefferson Farfán, Darinka Ramírez y Delany López, lo que desató especulaciones sobre un posible encuentro entre ellas.

El programa "Todo se filtra" difundió imágenes de la llegada de Delany López al concierto. La modelo fue abordada por las cámaras, quienes no dudaron en preguntarle si había firmado algún contrato de confidencialidad sobre su pasado con Farfán. Ante ello, Delany fue clara al responder.

"Yo no he firmado nada y yo hablo lo que quiero y punto y por mi tranquilidad yo he decidido no hablar más del tema", sentenció la modelo