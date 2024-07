Magaly Medina se burla de los Tiktoks de Pamela Franco: "Ella es la incondicional"

En el último programa de Magaly TV la firme la conductora nuevamente le dedicó unos minutos a Pamela Franco quién se encuentra de viaje en Europa al parecer por motivos de trabajo.

Y es que la cantante de cumbia al parecer se ha dedicado a mandarle mensajes al pelotero quien hasta el día de hoy no ha brindado ningún tipo de declaración sobre las especulaciones de un presunto romance con Franco.

La conductora de espectáculos Magaly Medina nuevamente arremetió en contra de Pamela Franco y es que la cantante se encuentra en tierras europeas para cumplir con algunas presentaciones, sin embargo, en sus tiempos libres se ha dedicado a grabar sugerentes Tiktoks que serían un mensaje para Christian Cueva.

Seguidamente, la popular 'Urraca' aseguró que Cueva no tendría la mayor intención de oficializar a Pamela Franco ya que hasta el día de hoy ha guardado silencio después de anunciar su separación con Pamela López.

Incluso Magaly aseguró que Pamela Franco tal vez pensó que las cosas serían diferentes a raíz del comunicado del deportista, sin embargo, todo ha seguido igual y hasta se especula que estaría en proceso de reconciliación con la madre de sus hijos.

Finalmente la periodista aseguró que Pamela ha sido una persona bastante inocente para creerle nuevamente a Christian a pesar de que en un primer momento ya le había fallado al mantener una relación clandestina con el pelotero.

A pesar de las críticas que recibe Pamela Franco ella continúa grabando contenido que se puede prestar a diversas interpretaciones, sin embargo, poco o nada le parece importar.

La noche de ayer, en el programa 'Magaly TV, la firme', la conductora presentó una entrevista que Pamela Franco le concedió a su amigo, un conocido conductor de radio, donde afirmó que se encuentra feliz en su viaje de trabajo y está soltera.

Sin embargo, cuando el locutor le preguntó porque había dicho que tenía varios novios, Pamela Franco dijo que estaba cansada de que la vinculen con varias personas, además, desmintió que haya tenido auspiciadores para su cumpleaños y gastó mucho dinero, por lo que apenas se está recuperando económicamente.

"Estoy cansada pues amigo, en un programa me ponen a uno, en otro programa me ponen a dos o tres, me dicen un montón de cosas, si van a hablar que hablen, que digan que me auspiciaron pero todo es mentira porque estoy en la bancarrota, recuperando todo lo invertido en mi cumpleaños", agregó.