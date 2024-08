Magaly Medina confirma que casi cocina en el programa de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi: "Se aceptó ir"

Magaly Medina, la reconocida periodista de espectáculos, sorprendió a todos al confirmar en su programa "Magaly TV La Firme" que estuvo muy cerca de participar en el popular programa de cocina "Mi mamá cocina mejor que la tuya", conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi. La idea de verla frente a frente con la hija de Gisela Valcárcel casi se convierte en realidad, pero finalmente, no sucedió. ¿Qué pasó?

En su programa "Magaly TV La Firme", Magaly Medina aseguró que estuvo a punto de participar en el programa de cocina "Mi mamá cocina mejor que la tuya", conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi en 2017. Sin embargo, la aparición de Magaly nunca se concretó, y ahora sabemos por qué.

Una propuesta inesperada. Todo comenzó cuando la exproductora Pati Lorena compartió en sus redes sociales cómo estuvo a punto de lograr que Magaly apareciera en el popular programa de cocina, producido por Gisela Valcárcel. Según contó Pati, la idea era que Magaly y su madre compitieran contra María Pía Copello y su mamá en el primer episodio del show.

Las condiciones de Magaly. Sin embargo, Magaly no iba a aceptar cualquier propuesta sin poner sus condiciones. La conductora explicó que aceptó la invitación, pero con la condición de que Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, los conductores del programa, también aparecieran en su programa sabatino.

"Se aceptó ir, pero queríamos que Ethel y Yaco vinieran a mi programa de los sábados. Por supuesto, eso no se aceptó y yo no iba a ir gratis como 'regalada'", afirmó Magaly, dejando claro que no estaba dispuesta a participar sin recibir algo a cambio.