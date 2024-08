Magaly Medina considera dejar la televisión: "Me voy a retirar, me dicen que me tome un año sabático"

Magaly Medina ha dejado a sus seguidores con la boca abierta tras sus recientes declaraciones. En una entrevista con su hermana, Mariela Medina, la conductora confesó que está frustrada y desilusionada con ATV, el canal que emite su programa "Magaly TV: La Firme". Sus palabras han generado revuelo, y muchos se preguntan si Magaly realmente está pensando en dejar la televisión.

¿Magaly Medina piensa en irse de la televisión?

Magaly Medina abrió su corazón y habló sin filtros sobre lo que siente respecto al canal ATV. Durante su programa en su canal de YouTube, la popular "Urraca" confesó que siente que no cuenta con el apoyo necesario del canal para que su programa crezca como debería.

"He estado a punto de que las lágrimas me salten por los ojos de solo ver la indiferencia con que mi canal no quiere ponerse a competir como debe de ser, porque siento que soy la única que se carga con todo el peso del rating y la competencia en mis hombros, eso me puede llevar a llorar", declaró Magaly.

La conductora mencionó que se siente sola en la lucha por mantener el rating alto. Contó que esa presión la ha llevado a pensar en tomarse un tiempo fuera de la televisión.

"Si me molesta la indiferencia que logro al costado, yo pareciera que soy la única que tiene ganas de competir a veces... a la hora de la hora el esfuerzo no se nota. Me voy a retirar ja, ja, ja, ja. Me dicen: 'sabes qué creo que es hora que te tomes un año sabático', pero de verdad", dijo, medio en broma, medio en serio.

Frustración. La falta de apoyo y las críticas constantes han afectado profundamente a Magaly Medina. La conductora admitió que no tolera el fracaso y que un bajo rating le causa mucho estrés.

"No tengo tolerancia al fracaso, es algo que los psicólogos y psiquiatras ya descubrieron de mí. No me gusta fracasar, además en lo que yo me empeño y sé que hago bien, tiene que irme bien, ¿por qué me va ir mal?", reveló Magaly, destacando cómo la presión del trabajo puede afectar su bienestar emocional.

Críticas directas a Andrea Llosa

Magaly no se quedó callada y también apuntó sus críticas hacia Andrea Llosa, su colega de ATV. Según Medina, el programa que precede al suyo no le deja un buen "colchón" de audiencia, lo que afecta el rating de su show.

"No tengo colchón, porque siempre ando reclamando al canal que cambien ese programa o que lo mejoren", comentó Magaly, mostrando su inconformidad con la programación del canal.

Además, Magaly acusó a Llosa de estar más preocupada por sus viajes personales que por su programa. "Todo el 2023 se la ha pasado viajando, y después dicen 'porque tengo bajo rating'", expresó Magaly, insinuando que Llosa no está comprometida con su trabajo.

Magaly Medina ha sido una figura clave en la televisión peruana durante años. Su posible salida de ATV plantea muchas preguntas sobre el futuro de su carrera. Aunque su decisión no está confirmada, sus declaraciones indican que está considerando seriamente un cambio, pues ha dejado claro que la falta de apoyo de su canal no la detendrá.