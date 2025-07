Magaly Medina critica a Onelia Molina tras decir que las cosas con Mario están fluyendo: "Era evidente"

¿La historia aún no termina? Onelia Molina y Mario Irivarren siguen dando de qué hablar por los coqueteos que se ven en "Esto Es Guerra". Esta vez, un reto de "nariz con nariz" entre ambos habría reavivado sentimientos del pasado y la misma modelo mencionó que las cosas vienen fluyendo. Esto no pasó desapercibido para Magaly Medina quién no dudó en opinar al respecto.

Magaly Medina critica duramente a Onelia

Durante la última emisión de 'Magaly TV: La Firme', la popular 'Urraca' se pronunció sobre el tema y arremetió directamente contra Onelia Molina. La conductora cuestionó duramente las declaraciones de la odontóloga, quien afirmó que se encontraba "sanando" emocionalmente mientras volvía a acercarse a Irivarren.

"Ella misma lo dice: que las cosas están fluyendo. ¿Y eso después de que te hizo pasar un papelón en la boda de Alejandra Baigorria? Ahora dice que está sanando, pero esa es una frase cliché. Si de verdad estuviera sanando, no estaría volviendo con alguien que no la merece", expresó Medina con firmeza.

Además, recordó que no solo el reto en el programa reflejaba este acercamiento, sino también unas imágenes filtradas recientemente donde ambos aparecen compartiendo en un grupo de amigos durante una boda.

"La expresión en el reto del nariz con nariz fue más que clara. Y ahora aparecen disfrutando del fin de semana con los mismos amigos... ¿casualidad? No lo creo", agregó la conductora de espectáculos.

Mario no terminó con Onelia antes de la boda

Por medio de su podcast 'Todo Good', Mario Irivarren salió a declarar antes de finalizar la transmisión sobre las declaraciones de Flor Ortola afirmando que él habría terminado con Onelia Molina. Ante esto, el chico reality cree que se trataría de un teléfono malogrado entre varias personas.

"Hay una versión de que yo fui a la boda (de Alejandra Baigorria) con Onelia, pero habiendo terminado previamente con ella. No sé de dónde sale eso. Suena bastante feo. Y siento una especie de teléfono malogrado", expresó en el podcast.

El joven afirma que aquella noche pasaron muchas cosas que terminaron con su relación amorosa Onelia Molina días después. Aunque, afirma que nunca terminó antes de la boda y no quiere que se siga especulando de ello.

"Simplemente fueron circunstancias que se dieron de una noche que fue canónica. Y quería aclararlo, porque ya la historia tiene muchos elementos para seguir agregando circunstancias que no son ciertas. Si bien nunca respondo, me pareció importante aclarar este tema para que no se siga especulando sobre algo que no tiene fundamentos", señala.

El reencuentro entre Onelia Molina y Mario Irivarren sigue generando especulaciones. Mientras los gestos en el set de televisión y en reuniones privadas avivan los rumores de reconciliación, las críticas, como las de Magaly Medina, no se hacen esperar.