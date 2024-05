Magaly Medina cuestiona a Macarena Vélez por regalo de Said Palao: "Para qué llevas algo de un ex"

Macarena Vélez ha sido objeto de críticas luego de confesar en América Hoy que continúa luciendo la cadena de oro que le obsequió su ex, Said Palao, a pesar de estar comprometida con Alejandra Baigorria. Magaly Medina fue una de las personas que expresó su desaprobación ante esta situación.

Recordemos que la modelo aún usa la joya que le regaló su expareja. No obstante, ella sostuvo que no guarda ningún sentimiento. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina cuestiona a Macarena Vélez

Después de enterarse de que la participante de Esto es Guerra continúa utilizando el presente de su antigua pareja, Magaly usó su tiempo en televisión para cuestionarla sobre el hecho de llevar la cadena de su ex, quien pronto se casará con la 'Rubia de Gamarra'.

"Solo lo llevó para la entrevista en América Hoy, donde ella dijo que se lo regaló Said. ¿Para qué llevas algo de un ex que ya fue, que se va a casar, y que además han anunciado su compromiso públicamente y vienen pregonando por calles y plazas que se casarán en el verano de 2025?", dijo la conductora en Magaly Tv La Firme.

Por otro lado, ante las justificaciones de Macarena Vélez, quien asegura que no siente nada por Said Palao, la presentadora de ATV contó qué haría con el regalo de una expareja. "Un collar de un ex, yo lo regalaría, cerraría ese capítulo, lo pondría en un cajón con llave y no lo volvería a abrir. Si me gusta tanto, me lo haría igual, pero me lo compraría yo o lo mandaría a hacer yo", mencionó.

El regalo de Said Palao

Recordemos que Macarena Vélez afirmó que no guarda ningún sentimiento hacia Said Palao, después de que revelara que aún conserva una joya que le regaló durante su relación, a pesar de que él ahora está comprometido con Alejandra Baigorria.

En ese sentido, Magaly Medina mostró un fragmento de la entrevista que le realizó su equipo a la chica reality. "Una cadena que me haya dado... no tiene sentimiento, no tiene nada. Yo elegí el dije y si es un regalo de un pasado no tiene nada qué ver porque esa persona me enseñó, crecí, aprendí pero no quiere decir que decida mi futuro. Es algo que me gusta mucho y ya está ahí quedó", explicó la rubia tratando de justificar por qué continúa usando el regalo de su expareja Said Palao.