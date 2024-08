Magaly Medina se defiende tras terrible audio filtrado quejándose de DJ: "No estoy discriminando..."

Magaly Medina rompió su silencio después de que un ex DJ filtrara un audio en el que supuestamente hacía comentarios discriminatorios sobre su público en San Juan de Lurigancho (SJL). La conductora de "Magaly TV La Firme" no tardó en responder y negó rotundamente ser clasista o discriminadora, asegurando que sus palabras fueron malinterpretadas.

En una entrevista, Magaly Medina explicó que en el audio se le escucha hablar sobre el mal gusto musical de un DJ, a quien criticó por no poner las canciones más populares del momento. Sin embargo, Medina afirmó que sus comentarios no tenían la intención de ofender a nadie.

"No estoy discriminando... yo soy una provinciana y soy una huachana, ¿qué diablos tengo que decir?" , comentó la conductora, dejando claro que está orgullosa de sus orígenes.

La conductora de "Magaly TV La Firme" aclaró que sus críticas al DJ fueron porque no colocaba la música adecuada para el ambiente de su programa. Expresó que su intención no fue referirse a ningún distrito, ni discriminar a nada ni a nadie.

"Solamente les digo (a los DJ), ponme cualquier cosa que esté de moda y que me haga bailar. Eso no tiene que ver con San Juan de Lurigancho, Miraflores o La Molina. La música es algo que nos une a todos por igual", explicó, resaltando que la música no debería ser un tema de discusión en términos de estrato social o ubicación.