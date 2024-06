Magaly Medina desmiente a Yahaira Plasencia tras su salida de 'Al sexto día': "No funcionaba"

A pesar de negarlo inicialmente, Yahaira Plasencia finalmente se despidió del programa Al Sexto Día y presentó a Laura Spoya como la nueva conductora. Ante ello, Magaly Medina habló sobre el tema en la edición más reciente de su programa, que fue transmitida el lunes 3 de junio.

En ese sentido, no se guardó nada y criticó a la salsera por decir que su contrato era solo de cuatro meses. Conoce las fuertes declaraciones de Magaly Medina en la siguiente nota.

La conductora del programa de ATV no dudó en contradecir a Yahaira Plasencia y revelar los que serían los verdaderos motivos de su salida de 'Al Sexto Día'.

La periodista preguntó sarcásticamente, "¿Quién quedó como una payasa?", en relación a un post de Yahaira Plasencia en sus redes sociales. En esta publicación, Plasencia desestimó las afirmaciones de Magaly Medina, que sugerían que la salsera ya no estaría en el programa de Panamericana TV y que Laura Spoya ocuparía su lugar. En ese momento, Plasencia fue muy directa al indicar a su audiencia que no prestaran atención a "estupideces".

Tras la despedida de la salsera del programa sabatino el sábado 1 de junio, Magaly Medina aprovechó para burlarse y la llamó mentirosa por afirmar que su contrato solo era por cuatro meses, insinuando que su salida no fue sorpresiva.

"Ella no funcionaba, no daba, el rating estaba peor de lo que lo dejó la Cabrejos. Quiso confundir a la gente, piensa que somos tontos, y no es así. Conocemos cómo es este sistema. ¿Te contrataron por el programa de verano? Anda mentirosa. Acá te contratan para que te quedes por el resto, pero como no funcionas, tienes que salir del aire. Son normas de la televisión, el público no te aceptó, y los productores lógicamente buscan una persona que pegue más, no es la beneficencia pública. Ese programa debe ter auspiciadores, para los dueños es un negocio", indicó Magaly Medina.