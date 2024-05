Magaly Medina destapa el pasado de Paco Bazán y le pide: "No me vuelvas a decir madrina"

Magaly Medina, la conocida conductora de espectáculos, volvió a causar polémica en su programa. Esta vez, no solo defendió su decisión de exponer el pasado de Ely Yutronic, sino que también reveló detalles desconocidos sobre Paco Bazán, el exarquero de Universitario de Deportes y ahora presentador de televisión.

Magaly Medina destapa pasado de Paco Bazán

Luego de recibir críticas por difundir imágenes del pasado de Ely Yutronic, Magaly decidió aclarar las cosas. En su programa en vivo, dijo que no solo expone el pasado de una persona, sino de todas las figuras de ATV. "Vamos a recordar el pasado que Paco Bazán no quiere recordar, pero había una época también que él paseaba por las pasarelas en calzoncillos", comentó Medina.

"Para que digan que no somos equilibrados, si le sacamos el pasado a alguien, sacamos mi pasado, saquemos el de Paco también. Él vendía calateo puro", añadió.

El 13 de mayo, Magaly mostró imágenes y archivos del pasado de Paco Bazán, causando revuelo en el mundo del espectáculo. "Paco, que ensayaba a ser un modelo, chico reality, tuvo sus inicios en pasarela. Él no nació de un día para otro como conductor o periodista deportivo", afirmó Medina. Además, reveló que Bazán había participado en programas como "Titanes", donde Tilsa Lozano lo azotaba, y tenía un pasado oscuro con Gisela Valcárcel.

Pero Magaly no se quedó ahí. También criticó el trabajo de Bazán como actor en una miniserie sobre Augusto Polo Campos. "Era pésimo, encima ese peinado, le pusieron ruleros. Me pregunto quién fue el director que lo convenció para que haga ese papelón, lo quisieron envejecer a la fuerza y por eso no resultó", dijo entre risas.

Magaly no quiere ser "madrina" de nadie

Uno de los momentos más sorprendentes fue cuando Magaly pidió a Paco Bazán que dejara de llamarla "madrina". Esto sucedió después de ver escenas donde el exfutbolista aparecía cariñosamente con Gisela Valcárcel, su enemiga televisiva. "Además al Paco, que no me vuelva a decir madrina, porque después de ver estas imágenes con al Gisela Valcárcel, besándole la mano. Que ya no venga acá a decirme: '¡Madrina!'. Madrina también seguro el decía a la Valcárcel".

"A mí que no me madrineen, porque yo recuerdo, que solo tuve un ahijado, nada más. Y miren lo que pasó. Ya no me quedó ganas de apadrinar a nadie, ni a mi sombra si quiera, porque después me apuñalan", declaró Magaly, haciendo referencia a Rodrigo González, quien antes fue su protegido y ahora es uno de sus principales críticos.

Magaly aprovechó para dejar claro que no quiere ser madrina de nadie más en el mundo del espectáculo. "Por favor, Jorge Luna, Dayanita, no me busquen para eso, vayan a otro lado", mencionó, fiel a su estilo directo y sin filtros.

Para finalizar, Magaly destacó que todos en el espectáculo tienen un pasado y que ella también ha evolucionado. "La gente evoluciona, yo he evolucionado (...) Claro que he evolucionado, yo no me ponía hilo dental en su set de televisión, pero definitivamente la cara con la empecé no le ganaba a nadie. Pero yo soy como el vino, mientras más añejo, mejor", concluyó.

Magaly Medina sigue causando polémica al exponer el pasado de figuras del espectáculo. Esta vez, Paco Bazán fue el protagonista, y Magaly dejó claro que su objetivo es mostrar que todos tienen un pasado, sin excepción.