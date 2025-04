Magaly Medina se divierte al ver su propio look de hace más de 20 años: "Mi enemiga era la peluquera"

La popular Magaly Medina lleva muchos años en televisión conduciendo su programa de espectáculos. Durante aquellos tiempos, ha pasado por varios cambios de look con diferentes peinados. Es así como hoy le mostraron un archivo guardado donde quedó sorprendida cómo era su estilo hace 20 años.

En el programa de 'Magaly TV La Firme', la conductora de televisión pasó un reportaje donde sus trabajadores sacaron un archivo de hace 20 años aproximadamente. En el video se puede ver cómo entrevistaban a Olenka Zimmerman, pero lo que llamó la atención de la 'urraca' fue el look que llevaba en aquel entonces.

Se puede ver que como la periodista con su clásico cabello rojizo lleva un cerquillo y el cabello amarrado en un cola. Al ver esto, Magaly no dudó en reírse de sí misma afirmando entre broma, que su verdadera enemiga en aquel entonces, era su estilista.

"Dios mío eran las épocas o de verdad, mi enemiga era la peluquera. Miren ese estilo y ese cerquillo ¿Así podía salir al aire? Pareciera que no tuviera producto", cuenta la 'urraca' y agrega que ese mal peinado no le gana nadie.

Después, agrega que en cada programa que ha tenido siempre le han tocado productores que solo se enfocan en el contenido, pero no en la apariencia y estilo. Por ello, cree que no le importaban cómo salía en vivo en la televisión.

"Yo he tenido la mala suerte que todos mis productores se fijan en el contenido, me ayudan en la producción del programa, pero jamás se fijan en mi maquillaje, mi pelo, mi vestuario, mi zapato, no les importa. Yo puedo salir hecho un loco acá, a nadie la importa. Mira cómo me dejaban salir ¿O era la moda? Por favor quítenlo porque cuando veo eso digo '¿Qué pasó ahí?'", menciona finalmente la conductora entre risas.