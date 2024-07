Magaly Medina 'sepulta' a André Carrillo tras polémicas declaraciones en 'Enfocados': "Se luce como soberbio"

El futbolista André Carrillo viene siendo blanco de una avalancha de críticas tras sus controvertidas declaraciones en el canal de YouTube 'Enfocados' de Jefferson Farfán. El jugador confesó que se negó a jugar para la selección peruana a pesar de las advertencias de Ricardo Gareca.

Por tal motivo, la presentadora Magaly Medina lo calificó de 'soberbio' y le dirigió un contundente mensaje durante su programa. Cabe resaltar que Carrillo ya viene siendo criticado por salir de juerga tras la eliminación de la selección en la Copa América. Conoce más detalles en la siguiente nota.

André Carrillo causa polémica tras declaraciones

André Carrillo reveló que, después del Mundial de Rusia 2018, optó por unirse al club Al Hilal de Arabia Saudita, una decisión que no fue bien recibida por el aquel entonces entrenador de la selección Ricardo Gareca. Por ello, el exentrenador de la selección peruana le advirtió que si decidía jugar para ese equipo, su "convocatoria podría estar en riesgo".

No obstante, a pesar del llamado del 'Tigre' Gareca, André Carrillo hizo caso omiso al riesgo de no ser convocado y siguió en el club de Arabia Saudita. "Ya profe, convoque a otro", fue la respuesta de André Carrillo que levantó polémica en redes sociales.

Ante ello, muchos hinchas expresaron su rechazo a la culebra y dejaron en claro que ya no quisieran verlo jugar más en la selección peruana. Incluso, la propia Magaly Medina se sumó a la ola de críticas.

La dura crítica de Magaly Medina a la 'Culebra' Carrillo

Tras las declaraciones de André Carrillo, Magaly Medina no fue indiferente y dedicó unos minutos en su programa para cuestionar el actuar de la 'Culebra'. En ese sentido, lo tildó de soberbio luego revelar que rechazó jugar por la selección peruana.

"Se luce como un soberbio, diciendo que prefiere ir a jugar a Arabia que venir a jugar por su selección...", expresó en un primer momento Magaly Medina. "No es para reírse pero todos le celebran. Y él se fue a jugar a una liga no competitiva todo por el billete, pero cuando te convocan por tu selección, te debes a tu camiseta, es tu país y, claro, Gareca tenía razón, no ha servido ahora, está en un equipo de segunda, nada competitiva", agregó.

Por tal motivo, Magaly Medina agregó que el mejor caso hubiera sido que André Carrillo no hubiera venido a jugar por la selección, pues no se encuentra en un estado físico óptimo, según enfatizó la popular conductora de espectáculos.