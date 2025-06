Magaly Medina sobre la posible reconciliación de Ale Venturo y el 'Gato' Cuba: "Ahora graban sus tiktoks chistositos"

¿Regresaron? Rodrigo Cuba compartió un video en TikTok junto a Ale Venturo, madre de su hija, con quien había anunciado una separación meses atrás por lo que encendió las redes sociales. Aunque la pareja no ha confirmado oficialmente su reconciliación, todo indicaría que han retomado su vínculo. Esta nueva cercanía no pasó desapercibida para Magaly Medina, quien no dudó en opinar.

Magaly Medina no se guarda nada sobre el 'Gato' y Ale

En la última edición de su programa 'Magaly TV: La Firme', la popular conductora criticó el reciente video compartido por el futbolista, donde aparece con Ale Venturo interpretando un fragmento humorístico del personaje "La Paisana Jacinta". Según Magaly, este tipo de publicaciones alimentan el interés mediático, aunque luego la pareja pretenda evadir preguntas sobre su vida privada.

"Este es otro show. Ahora grabaron un TikTok, dicen que dirigido a los chismosos, pero los chismes los generan ellos. Después de ponerse saluditos por el Día del Padre, ahora graban este TikTok juntitos como era antes", comentó Medina.

La conductora también insinuó que la reconciliación ya es un hecho, pese a que ninguno de los dos lo haya confirmado públicamente. A su parecer, la cercanía entre ambos se ha vuelto evidente y deja atrás las tensiones del pasado.

"Lo que no dicen aún es si hay reconciliación o no, pero es lo más probable. Estos estaban que se mandaban unas indirectas como los que recién terminan y no se pueden decir las cosas cara a cara. Sin embargo, ahora graban su TikTok chistositos", afirmó con ironía.

Rodrigo Cuba besa a Ale Venturo

Rodrigo Cuba no solo publicó un video con Ale Venturo, sino que también le dio un beso en medio de las risas mientras interpretaban un sketch humorístico. En el clip, el futbolista simula una escena cómica de la 'Paisana Jacinta' y Ale reacciona con complicidad, tal como lo hacían en sus redes sociales cuando aún eran pareja.

"Tú y yo nos vamos solitos, allá al frente hay un 'telo' que es recontra buenazo, lo máximo. Sabes una cosita mamacita, ahí te voy hacer la posa que nunca en tu vida conociste (¿Así qué pose es esa) la pose del tractor", menciona Rodrigo Cuba en el gracioso video y Ale Venturo responde: "Ahh ¿Y cómo es la pose del tractor? Cuéntame bien para saber pues, ya me veo yo gozando".

Tras estos videos varios usuarios creen que este mensaje se trataría de una indirecta para Melissa Paredes, quien al aparecer ha estado enviando indirectas fuertes en sus redes sociales tras los rumores de reconciliación entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba.

Aunque ni Rodrigo Cuba ni Ale Venturo han oficializado su regreso, las señales hablan por sí solas. La química que muestran en sus publicaciones y el tono con el que interactúan en redes avivan la posibilidad de que hayan decidido darse una nueva oportunidad. Mientras tanto, Magaly Medina y los internautas seguirán atentos a sus movimientos,