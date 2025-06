Rodrigo Cuba reaparece junto a Ale Venturo en TikTok y causan revuelo: "Avisen si ya regresaron"

Hace algunos meses, Rodrigo Cuba anunció en sus redes que junto a Ale Venturo habrían decidido separarse, pero no revelaron los motivos aunque hubo algunos rumores entre los seguidores. Ahora, ambos sorprendieron al aparecer juntos realizando un video en TikTok.

A través de la cuenta oficial de TikTok de Rodrigo Cuba, el futbolista compartió un video divertido junto a su pequeña hija y Ale Venturo. Desde antes que anunciaran su separación, los padres dejaron de publicar videos juntos y ahora, se cree que ambos habrían retomado su relación. Ya que además, ambos estarían compartiendo 'me gusta' en las redes sociales como antes.

Esta últimas palabras, varios usuarios creen que este mensaje se trataría de una indirecta para Melissa Paredes, quien al aparecer ha estado enviando indirectas fuertes en sus redes sociales tras los rumores de reconciliación entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba.

Las redes no dudaron en reacción rápidamente ante este video publicado en la cuenta de Rodrigo Cuba que ya viene sumando más de un millón de reproducciones. Algunos estuvieron en el lado de Ale Venturo cuestionando por haberlo personado, otros mencionaron que solo tendrían una buena relación de padres y nada más.

"Avisen si volvieron para volver a seguir a Rodrigo", "Alguien que me confirme si ya regresaron", "Por eso ella nunca se pronunció, porque ella sabía que tenía que dejar la puerta abierta por si acaso", "Con razón la Melissa ponía migajeras o cosas así", "ay Aleee, después que daba like a los comentarios que se iban contra ti, ojalá solo sea 'amistad'", "Como Melisa no quiere nada, nuevamente pide regresar a Ale", "Quizá no regresaron y solo están llevando una buena relación de padres por el bienestar de sus pequeñas", fueron algunos de los comentarios.