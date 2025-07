Magaly contra Micheille Soifer por Bruno Agostini: "No fue público porque las trampas son anónimos"

Luego de las declaraciones de Bruno Agostini afirmando que tuvo una relación con Micheille Soifer, mientras aún estaba con Erick Sabater, la ex chica reality afirmó que no le gusta contar sobre su vida privada. Ante ello, la conductora Magaly Medina no dudoen arremeter contra ellos llamándolos clandestinos.

Magaly sobre Soifer y Bruno Agostini

En su programa 'Magaly TV La Firme', la conductora de TV comentó primero sobre las declaraciones de Bruno Agostini en 'El Valor de la Verdad' afirmando que fue 'bueno' al decir que estuvo con Micheille Soifer cuando su relación con Erick Sabater estaba terminando. Así mismo, agregó que le daba una salida fácil para la chica reality.

"Él no ha querido ser malo, ha sido educado porque ha dicho 'no, ellos estaban mal, estaba de salida' para justificar la tramposería, le ha dado como una salida a la Soifer para que pueda justificar que ya iba mal en la relación", comentó la periodista.

Luego, cuando escucho las declaraciones de Micheille Soifer en su nuevo programa 'Ponte en la cola', la 'urraca' no dudó en arremeter contra ella y la razón por la cual no lo oficializó al hermano de Fabio fue porque era el clandestino.

"A él no le molestaba ser la trampa de la Soifer y a ella no le molestaba andar con otro, además de Sabater. Tú (Micheille Soifer) no lo hiciste público porque a las trampas no se les hace público, a los clandestinos son justamente anónimos. Ella públicamente aparecía como novia de Sabater. ¿Quién anda contando quiénes fueron sus snacks o con quién engañaron al novio? No lo hiciste por discreta, sino porque ibas a quedar pésimo", expresó.

¿Qué dijo Micheille Soifer?

En 'EVDLV', Bruno Agostini contó que ambos tuvieron en el transcurso de un año, dejando algunos meses sin verse. Aunque Micheille trató de recordar, desconoce por cuanto tiempo salieron.

"No recuerdo cuánto tiempo (salimos), hay cosas que se me han ido. Si yo soy una persona soltera, no tengo por qué darle explicación a nadie, no tengo por qué decir tal o cual (cosa). Comparto lo que creo necesario (...) Lo saludaría por educación, pero no entablaría conversación. No quiero que eso se dé a algo más grande. Yo lo estimaba muchísimo", agregó.

Finalmente, Micheille Soifer expresó que no habló de él porque prefiere mantenerlo en privado. Esta razón no convenció a Magaly Medina y afirmó que Bruno Agostini habría sido la trampa de la chica reality cuando aún salía con Erick Sabater.