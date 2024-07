Magaly opina sobre Samahara Lobatón y Bryan Torres tras ser visto juntos: "Ella quiere seguir jugando a la casita"

Magaly Medina le jaló las orejas una vez más a Samahara Lobatón después de que la influencer decidiera viajar a Buenos Aires con Bryan Torres, el padre de su segunda hija con quien aparentemente habría retomado su relación.

La popular 'Urraca' aseguró que la hija de Melissa Klug hace de todo para mantener al cantante a su lado a pesar de que Bryan ya confirmó que no ha regresado con Samahara.

Magaly critica a Samahara Lobatón tras rumores de reconciliación con Bryan

En la última de Magaly TV La Firme, la conductora tuvo ácidas palabras en contra de la posible reconciliación entre Samahara Lobatón y Bryan Torres pues la parejita hace algunos días fue captada viajando juntos a Argentina para las presentaciones que tenía la orquesta del cantante.

Es así que la periodista criticó una vez más a la hija de Melissa Klug por aparentemente forzar una relación que no tendría futuro debido al ambiente tóxico que ambos han creadoa causa de las constantes peleas mediáticas que dicho sea de paso han sido duramente criticadas en medios de comunicación.

"Ella lo que quiere en la vida es jugar a la casita y a la familia feliz con el Bryan pero el Bryan ya ha dejado bien claro que él está en su etapa de confundido", dijo la conductora.

Como se recuerda hace algunas semanas atrás un reportero del programa de Magaly se comunicó directamente con Bryan para que finalmente pueda confirmar su regreso con Samahara, sin embargo, lejos de dejar abierta esta posibilidad, el artista aseguró que no tiene nada con la influencer y que solamente están juntos como padres.

Es por ello que Magaly Medina aseguró que la fama se le ha subido a la cabeza a Bryan Torres a tal punto de no querer perder esta sensación de popularidad en caso anuncie que retomó su relación con la madre de su última hija.

"Los 5 minutos de popularidad que viene viviendo lo han mareado lo han alterado ahora él se siente Jefferson Farfán", agregó Medina.

Asimismo, la periodista lamentó que no sea la primera vez en la que Samahara se vea expuesta a causa de alguna relación sentimental ya que en el pasado vivió casi lo mismo con Youna, el padre de su hija mayor.

"A mí me da pena porque es una chica joven que no se viene el más mínimo valor, no se quiere, de repente mientras tú crecías tu madre y tu padre no te dijeron lo suficientemente buena que eras, lo valiosa que eras, no te dijeron lo mucho que te querían de este niños", acotó.

De acuerdo a las palabras de conductora este comportamiento en Samahara podría ser producto de un crecimiento con la ausencia de la atención de sus padres ya que como se recuerda Melissa Klug y Abel Lobatón se separaron al poco tiempo de concebir a sus dos hijas.

Finalmente, la pelirroja afirmó que ningún hombre puede ser obligado a permanecer al lado de una mujer si este así no lo desea por lo que nuevamente aconsejó a Samahara a no pretender forzar una relación con el artista debido a que Brian ya dejó bien en claro que sus prioridades no son retomar su relación.

Samahara Lobatón se pronuncia sobre supuesta pelea con Bryan Torres

Samahara Lobatón y Bryan Torres regresaron a Perú después de un viaje a Argentina, donde el cantante tenía un concierto en Buenos Aires. Sin embargo, a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, las imágenes de Samahara con una expresión seria mientras hablaba con Bryan desataron rumores de una posible pelea.

Las imágenes compartidas por el portal Instarándula mostraban a Samahara Lobatón con una cara de "pocos amigos" mientras hablaba con Bryan Torres en el aeropuerto.

Los comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer: "Se fueron felices y regresaron infelices" y "¿Otra vez ya están peleando? Para eso se van a Argentina... qué tóxicos".





Ante estas especulaciones, Samahara decidió aclarar lo que realmente sucedió. La influencer se comunicó directamente con Samuel Suárez, responsable de Instarándula, para explicar lo sucedido.

"Estaba solucionando un problema personal y hablando con él. Sorry, mi cara es muy expresiva. Invito a todos los que te enviaron el video a que te digan si miento, no se inventen más por favor que me da risa", explicó Samahara.

¿Volvieron? En medio de la conversación, Samuel Suárez le preguntó a Samahara si había retomado su relación con Bryan Torres.

Ella respondió con humor y un poco de ironía: "Me da risa todo lo que se pueden inventar. Se ve que hay escasez de chismes".

Samahara Lobatón y Bryan Torres son una pareja que no solo ha recibido las críticas de Magaly Medina sino de diversos personajes del espectáculo quienes les han aconsejado no seguir juntos ya que ambos son una bomba de tiempo y esto no sería un ambiente adecuado para el crecimiento de sus hijas.