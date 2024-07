Magaly arremete contra el Ministerio de la Mujer tras enviarle carta notarial: "Huachafada"

La conductora de espectáculos Magaly Medina respondió a la carta notarial que le envío el Ministerio de Mujer tras opinar sobre el altercado que tuvo Dorita Orbegoso en la calle con otra mujer.

Y es que la popular 'Urraca' criticó a la exvedette por su comportamiento en la vía pública llamándola pandillera por su actitud matonesca, siendo estos comentarios rechazados por el Ministerio de la Mujer quienes de inmediato notificaron a la periodista.

En el último programa de Magaly TV La Firme, la conductora se mostró molesta e indignada por la respuesta del Ministerio de la Mujer ante las palabras que tuvo en contra de Dorita Orbegoso.

La periodista aseguró que el Ministerio de la Mujer debería priorizar temas que pongan en riesgo el bienestar de las personas y no enfocarse en lo que una conductora opine de una artista por protagonizar una pelea.

"No me fastidien pues. Están preocupándose de tonterías que no le competen, en vez de preocuparse por los niños awajún de la provincia de Condorcanqui", dijo Magaly bastante incómoda.