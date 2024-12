Magaly reacciona a pedido de Jean Deza de ser invitado a su programa: "¿Ahora me llama madrina?"

Magaly Medina no se guardó nada y reaccionó de manera contundente ante el pedido de Jean Deza, quien recientemente solicitó ser invitado a su programa "Magaly TV La Firme".

La exfigura del fútbol peruano, conocido por sus escándalos, sorprendió a muchos al dirigirse a la conductora de espectáculos, pidiendo ser parte de su programa. Pero la respuesta de Magaly no tardó en llegar, y su tono no fue nada amigable. Te contamos los detalles.

Magaly Medina responde a Jean Deza tras su pedido de ser invitado

Magaly Medina no se quedó callada frente al reciente llamado de Jean Deza, quien expresó su deseo de ser invitado a su programa, "Magaly TV La Firme". El exfutbolista sorprendió a la audiencia al dirigirse a la conductora de espectáculos, solicitando un espacio en su set para compartir detalles sobre su vida. No obstante, la respuesta de Magaly fue contundente y directa, dejando en claro su postura ante la petición.

La conductora Magaly Medina, en su programa, reaccionó al escuchar a Jean Deza halagarla. De manera incrédula comentó sobre aquel futbolista que fue protagonista de tantos ampays en el pasado.

"¿Ahora me llama madrina? ¡No puede ser! Yo creo que esa es una expresión que deberían olvidarse algunos", dijo Magaly con algo de incredulidad. A continuación, dejó en claro su postura respecto a su relación con Deza, mostrando su desacuerdo con su actitud.

Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad de responder a las declaraciones de Deza, quien había mostrado una actitud extrañamente amigable y "canchera" al querer ser invitado al programa.

En su programa, Magaly expresó: "Ahora se hacen los valientes. Acá lo invitamos, lo que pasa es que pura palabrería barata. Son pura bocota, nada más. Porque quieren impresionar cuando están frente a un micrófono frente a un podcast, donde se sienten muy cancheros...".

Pero las críticas no quedaron ahí. Magaly recordó el pasado de Deza, dejando claro que no tiene interés en establecer ningún tipo de relación cercana con él.

"A mí no me tienes que conocer, yo no voy a estrecharte la mano, ni me voy a tomar una chela contigo, porque no eres mi amigo", agregó con firmeza, haciendo entender que su actitud era más profesional que amistosa.

Con algo de humor, Magaly reveló cómo el público veía la situación, comentando entre risas que ya la gente ya estaba cansa de verlo, y admitió que lo había "vetado" porque su presencia ya no atraía audiencia. Entre risas, Magaly también compartió una conversación con su equipo, donde se burló de la irrelevancia actual de Deza, pues al parecer, ya nadie se acordaba de los escándalos de Deza.

A pesar de lo que dijo, Magaly reveló que el exfutbolista habría dejado en visto a un miembro de su equipo. Además, confesó no sabría qué preguntarle a Jean Deza, porque actualmente no es relevante.

Las declaraciones de Jean Deza

Jean Deza asistió a un programa de streaming en YouTube y al ser consultado sobre sus ampays que salieron en el programa de Magaly Medina, se refirió a la periodista directamente.

Jean Deza decir: "Lo que pasa es que nosotros ganamos y nos vamos a la casa de la Salsa con las malcriadas. Pero nos agarró la señora que nos quiere bastante y nos metió una destruida. Mi tía. Tía, te quiero mucho".

Magaly no solo mostró el clip donde Deza hablaba sobre ella, sino que aprovechó para expresar su sorpresa ante lo que consideró un intento de acercamiento.

Jean Deza, al parecer, intentó halagar a Magaly, diciendo: "Es que es bonita. ¿La madrina? Sí, ahora te quiero conocer. Tía, te quiero conocer. ¿Cuándo me invitas? Quieres saber la verdad de todo, te lo voy a decir yo. Puedo contar, ya".

Con estas declaraciones, Magaly dejó claro que no tiene ningún interés en traer a Jean Deza de vuelta a su programa. La conductora se mostró firme en su postura, asegurando que la época de Deza en los medios ya pasó. Sin embargo, si este de verdad, quiere asistir, ella no tendría problemas, aunque no sabría qué preguntar.