Mamá de Angie Jibaja explica 'pancita' tras rumores de embarazo: Revela que su hija necesita operación

La madre de Angie Jibaja, Maggi Lizza, salió a aclarar los rumores sobre un supuesto embarazo de su hija, conocida como la 'Chica de los tatuajes'. En una entrevista en el programa "América Hoy", Maggi fue clara y contundente respecto a la situación actual de Angie, quien ha estado en el ojo del huracán mediático recientemente.

Angie Jibaja ha estado en las noticias no solo por sus escándalos, sino también por su reciente acercamiento a la religión. La exmodelo fue bautizada como Testigo de Jehová en Chile, donde vive actualmente con su madre. Durante la ceremonia, algunos seguidores notaron un cambio en su apariencia, especialmente en su abdomen, lo que desató rumores sobre un posible embarazo.

Ante el revuelo en redes sociales, Maggi Lizza decidió hablar y aclarar todo. "No, todos saben que Angie no puede tener más hijos. El problema que ella tiene viene desde la bala; no quedó bien en su estómago, el músculo se ha abierto", explicó Maggi.