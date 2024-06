¡Mamá luchona! Samahara Lobatón se auto felicita en el Día del Padre: "Feliz día a mí"

Samahara Lobatón no dudó en meterle su chiquita a su expareja Youna luego de publicar un fuerte mensaje en sus redes sociales tras celebrarse el Día del Padre, fecha especial que no pasó por alto la influencer.

Como se sabe la hija de Melissa Klug viene gestando su 5to mes de embarazo alejada de los escándalos y de la pantalla chica para priorizar el bienestar de su bebé, fruto de su pasada relación con Bryan Torres.

Samahara Lobatón no pasó por alto una fecha especial como el Día del Padre, lejos de saludar a su progenitor Abel Lobatón, la influencer compartió un contundente video donde se le hacía un reconocimiento a las mujeres que desempeñan ambos roles en la familia, el de ser padre y madre para los hijos por lo que Lobatón no dudó en sentirse identificada y publicarlo en sus redes.

El video que compartió la hija de Melissa Klug contenía un fuerte mensaje para todas las mujeres que no cuentan con el apoyo del padre en la crianza de los hijos e incluso económica siendo este, al parecer, el caso de Samahara.

Mensaje de Samahara en redes

"Esos pantalones que le quedaron enorme al otro a ti te ajustan pero perfecto créeme que lo estás haciendo muy bien, no te rindas. Sé que es una lucha de todos los días pero n te rindas, no puedes, tienes un hijo, una hija para quien eres una heroína, eres extremadamente fuerte por haber soportado todos los golpes que te dio la vida" , decía un extracto del mensaje del reel.

Cabe resaltar que hace poco la influencer confesó que Youna, el padre de su hija mayor sigue sin hacer responsable económicamente de la menor, a pesar de que hace poco la llevó a Estados Unidos para que se rencuentren después de un año, la relación continúa tensa entre los padres de familia.

Por otro lado, Bryan Torres aseguró hace poco que si se viene haciendo responsable de los controles de su bebé junto a Samahara ya que si no fuera así la influencer ya lo hubiera expuesto en sus redes.

Hasta el momento Samahara se encuentra enfocada en sus hijos alejada de cualquier escándalo que pueda poner en riesgo el bienestar emocional de sus bebés.

Bryan Torres, el conocido salsero peruano, estuvo en el programa "Préndete" el lunes 10 de junio para promocionar su nueva canción. Durante la entrevista, los conductores le preguntaron sobre su relación actual con Samahara Lobatón, y él no dudó en compartir un emotivo momento que vivieron juntos recientemente.

Durante la entrevista en "Préndete", Bryan Torres explicó cómo maneja la relación con la madre de su primera hija y con Samahara Lobatón, quien está esperando su próximo bebé.

Torres también compartió un dulce momento vivido con Samahara.

"Ahorita conversamos bastante, me dice cómo está. Ayer estábamos en un momento a la 1 de la mañana y me dijo '¿Me ayudas? Quiero unos Doritos'. Se le había antojado, le pedí por aplicación y me dijo 'Gracias, tu bebé te lo agradece'. O sea, en comunicación, todo bien", relató Torres, mostrando la buena relación que mantienen a pesar de su separación.