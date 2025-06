Mamá de Milett Figueroa encara a Valeria Piazza por presunto envenenamiento: "No te expreses así, niña"

La mamá de Milett Figueroa, Martha Valcárcel, y la conductora Valeria Piazza tuvieron un intercambio de palabras en "América Hoy". El tema que hablaron fue presunto envenenamiento que habría sufrido Milett en el Miss Perú 2016, hecho que todavía sigue generando polémica.

Mamá de Milett Figueroa se enfrentó a Valeria Piazza EN VIVO

El set de "América Hoy" fue escenario de un momento tenso entre la mamá de Milett Figueroa, Martha Valcárcel, y la conductora Valeria Piazza. Todo empezó por una antigua denuncia sobre un presunto envenenamiento que habría sufrido Milett en el Miss Perú 2016, hecho que todavía sigue generando polémica.

Valeria se mostró escéptica. Durante la conversación, Valeria recordó los rumores que existieron en ese entonces y comentó que no entendía por qué nunca se habló del tema si era tan grave.

"He visto la entrevista y dijo, claro, hay mucha envidia en los concursos. Yo he visto casos que te pueden romper el vestido, te esconden las extensiones, pero esta denuncia es un intento de homicidio por envenenamiento. Es bastante grave lo que estamos hablando", dijo. Y luego soltó la frase que lo encendió todo: "Si había una asesin4 entre las candidatas, ¿por qué no se habló del tema?"

La mamá de Milett le pide respeto. Frente a esas palabras, la señora Martha no se quedó callada y le pidió a la conductora que tenga cuidado con lo que dice, señalando que hablar así no es correcto.

"Valeria dice 'acá hay una asesina', tampoco te expreses así", le reclamó la mamá de Milett Figueroa a la ex Miss Perú.

La tensión fue evidente y la modelo apenas pudo intervenir. Doña Martha continuó con su descargo de por qué le había llamado la atención.

"Déjame expresarme, acá voy a explicar sin pleitos, sin groserías, con altura. Te explico a ti, que eres una niña hermosa que te la ganaste bien ganada, felicitaciones y bendiciones, pero no te expreses así niña porque tú eres joven todavía. Decir 'quién es la asesina', eso es bien feo para una miss como tú", comentó Martha Valcárcel.

Aclaró que no culpa a nadie

La madre de Milett también dejó claro que nunca acusó directamente a alguien en particular. Solo contó que su hija estuvo muy mal de salud y que hasta temió por su vida.

"No se le culpó a Jessica en nada, ni se le culpará jamás. Yo la respeto, la admiro y, ¿por qué no?, le he tenido siempre y le seguiré teniendo el cariño. Se trata de que eso sucedió con mi hija, que se ha podido morir simplemente. ¿Quién fue el culpable? No sabemos", expresó con firmeza.

Valeria insiste, pero doña Martha la frena. La ex Miss Perú insistió con lo que escuchó en la entrevista anterior.

"¿No dijiste que la querían sacar de la competencia porque Milett era muy fuerte? Obviamente que sí. Y la quisieron mat4r", lanzó Valeria. Pero doña Martha fue tajante: "No, no, no. En ningún momento. Escucha bien. Yo cuando hablo, lo hago con mucha conciencia". Y cuando Valeria le respondió "yo escuché eso", la mamá de Milett remató: "No escuches mal".

Un momento tenso que dejó a todos en shock, y sobre todo a Valeria Piazza, pero que deja claro que, cuando se trata de defender a su hija Milett Figueroa, doña Martha no se queda callada. Lo curioso fue que al final de todo el programa, Martha y Valeria se dieron un abrazo.