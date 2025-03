Marcelo Tinelli disfruta de sus días con Milett Figueroa y la familia de ella: "Noche hermosa de tertulia"

Marcelo Tinelli se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones en Lima junto a su novia, Milett Figueroa. El presentador argentino ha compartido en sus redes sociales varios momentos de su estadía, mostrando la buena relación que mantiene con la familia de la modelo peruana.

En sus recientes historias de Instagram, Tinelli publicó imágenes y videos de una cena especial junto a Milett, su madre Marthita y su tía Maruja. La noche estuvo llena de diversión, música y una exquisita comida que cautivó al conductor.

Uno de los momentos más especiales de la velada fue cuando la tía Maruja sorprendió a todos con su talento para el canto. En los videos compartidos, se observa a la tía de Milett interpretando una canción mientras la modelo peruana bailaba con entusiasmo, generando un ambiente festivo.

En otra publicación, el conductor resaltó lo bien que la pasaron: "Se armó la noche con las chicas. Cantando con la tía Maruja, con Martha y Milett. Amo esta noche limeña de tertulia", expresó con entusiasmo, dejando ver su felicidad en tierras peruanas.

Milett y Marcelo Tinelli disfrutan de su amor en Lima

Desde que inició su relación con Milett, Tinelli ha demostrado sentirse cómodo con su entorno. Su visita a Lima refuerza el vínculo que ha formado con la familia de la modelo, disfrutando de momentos únicos junto a ellas.

El pasado viernes 7 de marzo, Marcelo Tinelli llegó al Perú en un vuelo privado para cumplir su promesa de visitar a su novia Milett Figueroa. Tuvo una pequeña entrevista para unas cámaras de tv, donde de desveló por el amor que siente hacia la modelo peruana.

La pareja declaró para el programa de 'Amor y Fuego', quiénes momentos antes se encontraban degustando en un restaurante que se encuentra dentro del Top 50 a nivel mundial. Muy unidos y enamorados, respondieron algunas preguntas.

"Si uno va agarrar todas las cosas que se dicen directamente (sobre el distanciamiento), no vive. Me trajo el amor, me trajo el Perú que amo, amo a Lima (¿Cómo te está recibiendo?) muy bien", expresó.