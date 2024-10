María Pía Copello tuvo sorpresivo momento con fan durante meet and greet: "Se ponen 'koketos'"

El pasado fin de semana, María Pía Copello fue invitada por una reconocida marca de lencería femenina para participar en un meet and greet dentro de un centro comercial. La conductora de "Mande Quien Mande" se mostró dispuesta a tomarse fotos con todos los seguidores que deseaban intercambiar algunas palabras con ella.

Sin embargo, durante su visita, vivió un curioso incidente con un señor que intentó acercarse a la conductora de televisión, quien compartió el peculiar momento en sus redes sociales. Conoce más detalles a continuación.

La popular conductora de televisión, María Pía Copello, de 47 años, participó en un Meet & Greet organizado por la marca 'Koketa', donde muchos de sus seguidores se acercaron para compartir unos segundos con la reconocida figura de la televisión nacional.

Durante el evento, Copello compartió en redes un curioso incidente que vivió con un señor, quien, al tomarse la foto, le sujetó la cintura, lo que le generó cierta incomodidad. Aunque la situación fue incómoda, María Pía optó por restarle importancia y calificó el momento como anecdótico, ya que todo indica que el señor no tuvo malas intenciones.

"Esta vez me encontré con este caballero tan divertido y 'koketo' ¡Fuera de bromas, fue un increíble día en el meet and greet con Koketa. Me encanta poder conocerlos a todos y compartir momentos únicos juntos. Gracias por su energía y amor, ¡no puedo esperar a la próxima!", se lee en la publicación.