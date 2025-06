Mario Irivarren denuncia robo de casi 28 mil soles y exige justicia: "No voy a descansar hasta que estén presos"

El chico reality, Mario Irivarren, sorprendió a sus seguidores al revelar un preocupante caso de robo del que fue víctima su socio. Durante la última emisión de su programa 'Good Time', el influencer detalló que su compañero fue drogado y abandonado en un parque tras abordar un taxi luego de salir de una discoteca. La situación derivó en la sustracción de más de 27 mil soles desde una cuenta bancaria asociada a su emprendimiento.

Mario Irivarren explica cómo ocurrió el robo

Mario narró con indignación lo ocurrido, señalando que el taxista habría sedado a su socio para luego acceder a su celular. Sin embargo, lo que más desconcierta al influencer es el método utilizado para realizar las transferencias desde una cuenta que, en teoría, solo podía operar con una clave dinámica.

"No saben que se metieron con la persona equivocada (...) Lo que no termino de entender es cómo logran transferir de una cuenta que necesita una clave dinámica, porque si bien él tenía acceso a la cuenta al igual que yo. Ni su celular ni el mío está configurado para transferir. Necesitas una clave dinámica que llega a un celular que no es ni el de él ni el mío, es el de una tercera socia. Ella es la única que tiene la capacidad de transferir", reveló.

Además, reveló, que el dinero fue transferido a dos cuentas identificadas con nombres completos: Fernando Jes Orellana Bastidas, quien recibió montos de S/230 y S/23.500, y Pedro Miguel Valenzuela Pino, quien recibió S/4.000, totalizando S/27.730. Gracias a la ayuda de sus seguidores en redes sociales, lograron rastrear a los implicados.

"Estas operaciones las han hecho en el banco. Cuando publiqué esto, una persona en las redes me ayudó a 'doxearlos' y me pasó fotos, dirección, datos de todo. Cuando yo reenvié esa foto al grupo que tengo con mis socios. Mi socio me dice 'ese señor', el de esa foto, 'hasta donde yo recuerdo es el taxista que me robó'", señaló.

Medidas legales y llamado a la ciudadanía

Mario no solo alzó su voz en el pódcast, también confirmó que presentó la denuncia formal ante el banco este 2 de abril. La entidad financiera ha iniciado una investigación interna, aunque el proceso podría tardar hasta tres semanas. Pese a esto, Irivarren está decidido a hacer pública la situación hasta obtener justicia.

"No voy a descansar hasta que estas personas estén presas. No sé si el banco me va a devolver el dinero, pero mi prioridad es que no sigan delinquiendo impunemente", sostuvo. Además, hizo un llamado a los medios y a la ciudadanía para difundir el caso y ayudar en la identificación de los responsables.

El chico reality remarcó que cuenta con imágenes de cámaras de seguridad que podrían revelar la placa del taxi utilizado, lo que facilitaría la captura de los implicados. Asimismo, advirtió a la población sobre este tipo de delitos que se ejecutan en servicios de transporte informal.

"Lo bueno es que tenemos las cámaras de seguridad que nos permitirán ver la placa del taxi y dar con el paradero de estos delincuentes. Así que no creo que sea tan complicado dar con el paradero de las personas y llevarlas a una comisaría", mencionó.

Mario Irivarren exige justicia tras el robo sufrido por su socio, y no descansará hasta que los implicados enfrenten consecuencias legales. Con pruebas en mano, buscará visibilizar el caso en todos los medios posibles. Además, hizo un llamado para prevenir a la ciudadanía sobre estas nuevas modalidades delictivas.