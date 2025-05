¿Y su 'amor' Mario Irivarren? Onelia Molina casi se besa en podcast con Nico Ponce: "Quiero cerrar ciclos"

Onelia Molina vuelve a estar en el centro de la atención tras su ruptura con Mario Irivarren. A pocas semanas del anuncio, la también conductora ha protagonizado momentos inesperados tanto en redes como en televisión. Uno de los más comentados ocurrió durante la última edición del pódcast 'Doble Sentido', donde compartió set con el actor Nico Ponce, generando sorpresa entre los presentes.

Tensión y un casi beso en pleno programa

Durante la edición de ayer en el podcast transmitido por TVMOS+, Onelia Molina y sus compañeros, recibieron como invitado a Nico Ponce. Según contaron, ambos compartieron una amistad cercana, pero con el tiempo se distanciaron. En medio de la charla ambos rememoraron un casting que compartieron hace años, y fue en ese contexto que protagonizaron una escena que casi termina en beso.

"Estoy un poco nervioso, no me hagas esto por favor, te pagaré con amor pero antes quiero decirte que he estado pensando las cosas pero quiero cerrar ciclos", expresó Nico, sorprendiendo a todos.

La reacción de Onelia no se hizo esperar: le dio una cachetada en tono de broma y evitó continuar con la escena, lo que provocó risas entre los presentes. Sin embargo, la producción le pidió repetirla, ya que había cortado el momento abruptamente.

"No me hagas acordar. Estoy harta de los hombres que quieren cerrar ciclos. Me trae malos recuerdos esas palabras, tengo traumas", afirmó, dejando claro que la frase tocó una fibra sensible.

El tierno mensaje de Onelia Molina a Mario Irivarren

Más tarde, durante una secuencia de juegos en 'Esto es Guerra', Onelia volvió a llamar la atención con un inesperado comentario dirigido a Mario Irivarren. Aunque, la 'calavera coqueta' en un inició no escuchó bien, sacó una sonrisa cuando repitieron la escena.

"No respires mi amor", dice Onelia Molina en vivo en 'Esto es Guerra'.

Esto hizo que sus compañeros presentes en el juego empezaran a mandar corazoncitos y realizando gestos de sorpresa. Aunque muchos pensaron que todavía había sentimientos entre ellos, la modelo arequipeña lo desmintió todo y se animó a explicar qué quiso decir con ese comentario, que generó todo tipo de reacciones entre los seguidores del programa.

"'No, mi amor' era una afirmación y no era nada por cariño. Era como que un 'ya hijito'. Valga la aclaración, sí, por favor no tergiversen, no va por ahí", dijo con firmeza para "Más Espectáculos".

Onelia Molina continúa bajo los reflectores por su vida personal y sus apariciones en televisión. Entre bromas con Nico Ponce y comentarios espontáneos a su expareja, Onelia mantiene su autenticidad frente a cámaras y deja claro que no permitirá interpretaciones erradas sobre sus acciones.