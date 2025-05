Onelia Molina aclara por qué llamó "mi amor" a Mario Irivarren y descarta regresar: "Ya cerré ciclo"

Onelia Molina volvió a estar en boca de todos luego de que, en plena transmisión en vivo de "Esto es Guerra", se le escapara un "mi amor" dirigido a su expareja, Mario Irivarren. En declaraciones para "Más Espectáculos", la modelo no tardó en salir a aclarar todo.

¡Se acabaron los rumores! Onelia Molina habló fuerte y claro sobre el polémico momento que protagonizó en "Esto es Guerra", cuando llamó "mi amor" a su expareja Mario Irivarren en plena transmisión en vivo. Aunque muchos pensaron que todavía había sentimientos entre ellos, la modelo arequipeña lo desmintió todo.

Desde el detrás de cámaras del reality, Onelia se animó a explicar qué quiso decir con ese comentario, que generó todo tipo de reacciones entre los seguidores del programa.

"'No, mi amor' era una afirmación y no era nada por cariño. Era como que un 'ya hijito'. Valga la aclaración, sí, por favor no tergiversen, no va por ahí", dijo con firmeza para "Más Espectáculos".