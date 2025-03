Mario Irivarren y Vania Bludau coincidieron en la playa: Su reacción lo dice todo (VIDEO)

El pasado fin de semana, la farándula peruana fue testigo de una coincidencia inesperada. Mario Irivarren y Vania Bludau, expareja mediática, estuvieron en la misma playa, pero lo más sorprendente fue que no cruzaron palabra ni dieron señales de querer interactuar.

Las cámaras de "Magaly TV La Firme" captaron a Vania Bludau disfrutando del sol junto a sus amigas, mientras que Mario Irivarren se encontraba jugando vóley en la arena. Onelia Molina, actual pareja de Mario, parece que se dio cuenta de la situación y lo abrazó. Minutos después, el chico reality tenía cara de preocupado.

A pesar de estar en el mismo espacio, se mantuvieron distantes en todo momento. Sin embargo, Mario no pudo evitar mirar de reojo a su expareja en varias ocasiones, dejando en evidencia que su presencia no pasó desapercibida para él.

Mario Irivarren y Vania Bludau coinciden en la misma playa y solo se miraron de lejos. (Magaly TV La Firme)

Uno de los momentos más llamativos fue cuando, al ver a Vania pasar cerca, Mario perdió la concentración en su juego y terminó perdiendo la pelota. Un detalle que no pasó desapercibido y que alimentó la especulación sobre si aún le afecta verla.

Cuando las cámaras la abordaron para preguntarle sobre su encuentro con Mario, Vania dejó en claro que no le daba mayor importancia.

"Yo he bajado con mis dos amigas a comprar esto. No sé qué están haciendo, no tengo idea", respondió de manera tranquila, dejando entrever que su atención estaba en otro lado y no en su exnovio.