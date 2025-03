Marisol tendría el "PACK" de Christian Cueva, según Janet Barboza: "Se lo mostró a varias personas"

Janet Barboza desató un nuevo escándalo en la farándula al afirmar en América Hoy que Marisol tendría en su poder fotos íntimas de Christian Cueva. Según la conductora, varias personas le habrían informado que la cantante de cumbia mostró esas imágenes a terceros, lo que generó una gran controversia.

Todo comenzó cuando Pamela López, esposa del futbolista, declaró en El Valor de la Verdad que su esposo solía comunicarse con Marisol para contarle sus problemas matrimoniales. Además, reveló que Cueva le ofrecía viajes y le pedía consejos, dejando entrever que su relación iba más allá de una simple amistad.

Poco después, se filtraron presuntos chats entre Marisol y Cueva que aumentarían las sospechas. En estos mensajes, el futbolista aparentemente la invitaba a un encuentro privado en un lujoso hotel. La difusión de estas conversaciones desató aún más especulaciones sobre el tipo de vínculo que tenían.

En medio de este escándalo, Janet Barboza aseguró que recibió mensajes de personas que le preguntaban qué hacía Marisol con las fotos íntimas de Cueva. La conductora cuestionó el hecho de que la cantante tuviera estas imágenes cuando el deportista aún estaba casado con Pamela López, avivando la controversia.

"Aquí me escriben tres personas y me dicen Janet pregúntale, qué hacía Marisol con el pack de cueva y mostrándoselo a varias personas. Yo me pregunto si es solo tu amigo ¿qué hacía Cueva enviándole su pack a Marisol?", dijo Janet dejando en shock a todos en el set de América Hoy.