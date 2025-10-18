Mauricio Diez Canseco sobre sus retoques faciales tras críticas por su apariencia: "Tengo que buscar cirujano"

Mauricio Diez Canseco, conocido como 'Brad Pizza', se volvió tendencia tras mostrar un rostro distinto en el programa 'Cazadores de Talento'. Las imágenes de Magaly TV: La Firme mostraron un estiramiento facial que lo hace lucir más joven, generando comparaciones con rasgos orientales y comentarios sobre su aspecto. Ante la repercusión, el empresario aclaró la situación.

Mauricio Diez Canseco admite que buscará corregir su rostro

En diálogo con Magaly Medina, el empresario confirmó que los procedimientos estéticos que se aplicó recientemente no tuvieron el resultado esperado. Aunque explicó que siempre utiliza bótox y ácido hialurónico en los surcos nasogenianos, un tratamiento en la zona de los ojos provocó un efecto "jalado" que generó opiniones sobre su apariencia distinta.

"Tengo que reconocer que vi tu reportaje y tienes razón, voy a buscar cirujano. Yo siempre me pongo bótox, pero a la hora que me tocaron los ojos, me los jalaron. Fallé, por eso estoy buscando cirujano para mejorar. Mucha gente me ha dicho que se me ve distinto", declaró Diez Canseco, de 61 años.

El empresario añadió que le gustaría realizar más procedimientos para mejorar su imagen, aunque mantiene discreción sobre la identidad del profesional que realizó los retoques iniciales.

"Es una buena advertencia porque todo el mundo quiere verse mejor. Yo, a los 60, quien encuentra la fórmula mágica, ahí está el tema. Hay dermatólogos que se encargan de inyectarse cosas para verse bien", comentó.

Preocupación por la reacción del público y consejo de su pareja

Además, Mauricio confesó que su actual pareja, de nacionalidad argentina, estaba tan preocupada por los resultados que quería denunciar al cirujano, pero él prefirió no generar conflictos.

"Mi novia está molesta y quería denunciar al cirujano, pero después tenemos mucha relación con la mamá de mis hijos y estaba conversando con ella sobre el tema de cirugías, pero a mí no me gusta hacer conflictos. Ahora estoy en este dilema de que voy por la calle y la gente no me reconoce", comentó, mostrando que la reacción del público ha sido un factor importante en su decisión de corregir los procedimientos.

En conclusión, Mauricio Diez Canseco reflexiona sobre la estética y el cuidado personal a sus 61 años. Reconoce errores en procedimientos recientes, pero busca mejorar su apariencia con cautela. Su testimonio muestra que incluso figuras públicas enfrentan un proceso complejo y sensible en la búsqueda de la imagen ideal.