Melissa Klug asegura que mensajes 'calentones' con Cueva eran un juego: "Era confianza de patas"

Melissa Klug está en el ojo de la tormenta luego que Pamela López revele que ella fue una de las mujeres con las que Christian Cueva le fue infiel durante sus 13 años de relación. Ante ello, la 'Blanca de Chucuito' afirmó que nada de lo que se le acusa es cierto, ya que ella y 'Aladino' solo fueron amigos.

En diálogo con un conocido medio local, la madre de Samahara Lobatón fue consultada sobre las afirmaciones de Pamela López, ya que debido a ella su nombre se ha vuelto tendencia en redes sociales, especialmente en TikTok y X, donde hay miles de publicaciones a cerca de ella.

"Es bien fácil decir: 'Él me dijo...', y aquí te paso lo que no sacaron en esa conversación. (En la captura de pantalla, Melissa dice que sabe lo que es vivir una infidelidad y se destruya una familia)", expresó Melissa en un inicio de la conversación con Trome.

La expareja de Jefferson Farfán aseguró que las conversaciones de las que Pamela López habló en entrevista con Magaly eran parte de un juego con Christian Cueva, incluso puso de ejemplo la relación que lleva con sus amigas.

"Te juro que en su momento me pareció todo parte del juego que te da la confianza de patas, y ese fue mi error. Esa famosa frase que repiten fue creo una reacción a una de mis historias de Instagram, pero yo me juego así con mis amigos hombres y mujeres, incluso a Evelyn Vela le digo esposa y ella a mí", agregó.

Enseguida, contó que decidió cortar su comunicación con 'Aladino' luego que Pamela López le reclamé a través de mensajes de Instagram y finalmente reiteró nunca tuvo ningún vínculo sentimental o sexual con cueva y siempre fueron sólo amigos

"Ahora entiendo que lo que para mí era un juego, para la otra parte era coqueteo y por eso corté todo cuando la señora me expresa su incomodidad. Repito, en ningún momento he tenido una relación que no haya pasado de lo amical con el señor Cueva", concluyó.