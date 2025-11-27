RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¿Habrá reconciliación?

Melissa Klug y Jesús Barco reaparecen juntos en TV tras ampay del futbolista: "No lo he disculpado"

La 'Blanca de Chucuito' fue contundente al afirmar que aún no ha perdonado al futbolista y ahora luce una figura renovada tras sus recientes arreglos estéticos.

Melissa Klug y Jesús Barco reaparecen juntos en televisión.
27/11/2025

Melissa Klug y Jesús Barco, quienes se volvieron tendencia tras el ampay del futbolista, se presentaron en un conocido programa de espectáculos. La 'Blanca de Chucuito' no dudó en ser contundente al hablar sobre la situación actual de su relación con el padre de su última hija, dejando claro que el proceso de perdón es largo y complicado.

La renovada figura de Melissa Klug

La empresaria Melissa Klug y el futbolista Jesús Barco aparecieron juntos por primera vez en televisión para contar detalles de su relación tras el ampay protagonizado por el deportista. Ambos asistieron al programa 'Esta Noche', conducido por la Chola Chabuca, en América Televisión.

La 'Blanca de Chucuito' llegó al set para mostrar lo renovada que luce con su nueva figura, resultado de los arreglos estéticos que se realizó semanas atrás. Melissa Klug detalló los procedimientos que se realizó, entre ellos una lipoescultura, reducción de mamas, abdominoplastia y la luxación de costillas para conseguir una cintura al estilo de la mexicana Thalía.

"Me he sometido a varias operaciones para poder tener la cinturita, me siento feliz, renovada con estos cambios en mi persona", comentó la chalaca en el programa 'Esta Noche'.

De esta manera, tras tres meses de ausencia, Melissa Klug reapareció mostrando una versión más fuerte y renovada. Su regreso marca el inicio de una etapa en la que se muestra segura y firme, mientras muchos se preguntan si finalmente perdonará y se reconciliará con Jesús Barco.

Melissa Klug y Jesús Barco juntos en TV

La tensión se elevó en el set de 'Esta Noche' cuando Melissa Klug se mostró sorprendida por la llegada de Jesús Barco. Al principio, la chalaca no pudo contener las lágrimas y relató detalles del difícil momento que vivió tras el ampay del futbolista.

Melissa Klug fue enfática al confirmar que "aún no disculpa" a Jesús Barco, señalando que el futbolista no debía estar en el lugar donde fue captado. En tanto, el deportista se mostró bastante nervioso pero arrepentido por todo lo sucedido, y reconoció que actuó de mala manera.

"Tomé una mala decisión", señaló Jesús Barco sobre el ampay en el club con piscina en Huánuco.

En resumen, la reaparición de Melissa Klug y Jesús Barco dejó claro que aún atraviesan un proceso emocional complejo tras el escándalo del futbolista. Pese a ello, ambos mantienen la disposición de enfrentar la situación con madurez y continuar construyendo su camino personal y familiar.

