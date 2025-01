Metiche arremete contra Pamela López tras su debut como animadora: "Tampoco hay que engañar al público"

Kurt Villavicencio, conocido como "Metiche" y conductor del programa "Todo se filtra", no dudó en criticar a Pamela López tras su debut como animadora en un evento de una conocida orquesta de cumbia. Con su estilo directo y sin filtros, Metiche dejó claro que no cree que López tenga lo necesario para ser considerada una animadora profesional.

Metiche arremete contra Pamela López tras debut como animadora

Pamela López, quien saltó a la fama por su pasada relación con el futbolista Christian Cueva, hizo su primera aparición en el escenario como animadora. En su intervención, la joven bailó y respondió algunas preguntas del público, incluso gritó su soltería. Sin embargo, para Metiche, esa no fue suficiente para calificarla como animadora.

En una entrevista reciente, el conductor expresó su decepción con su desempeño, diciendo: "No me gustó, no animó. Lo único que hizo fue responder unas cuantas preguntas en el escenario y bailar un poco, pero no la veo con condiciones de animadora".

Metiche también cuestionó el hecho de que Pamela López esté cobrando grandes sumas por su trabajo, aunque no tenga experiencia en el campo.

"Sé que cobró 16 mil soles para el videoclip que grabó con la 'Novel' y 18 mil soles por el que hizo con Orquesta Candela, pero no sé cuánto estará cobrando por animación", comentó, dejando claro que aunque le esté sacando provecho económicamente, eso no significa que esté calificada para ser animadora.

Cuando le preguntaron si creía que Pamela López tenía las aptitudes necesarias para ser animadora, Metiche fue rotundo.

"No. Tampoco que se haga la animadora de eventos cuando todos sabemos que ha salido del anonimato solo por ser la pareja de Cueva", dijo.

Con esas palabras, dejó claro que su visibilidad en el medio artístico no se debe a su talento, sino a su relación personal con el futbolista.

No cree que la deberían llamar animadora

A pesar de su dura crítica, Metiche también reconoció que no está en contra de que Pamela aproveche las oportunidades que le llegan, pero fue enfático en que no debe ser presentada como una animadora.

"Qué bueno que esté facturando, pero tampoco hay que engañar al público. No la deberían llamar animadora, porque de animadora no tiene nada", afirmó, subrayando que el público no debe ser engañado con títulos que no corresponden.

La llegada de Pamela López al mundo de la animación ha generado opiniones divididas. Mientras algunos defienden que aproveche sus oportunidades, otros como Metiche consideran que no es justo presentarla como una animadora cuando no tiene la formación ni la experiencia necesaria.

El comentario de Metiche ha alimentado aún más el debate, dejando en claro que, para algunos, las etiquetas no deben ser dadas a la ligera, especialmente cuando no corresponden al desempeño de la persona en cuestión.

A lo largo de su carrera, Metiche ha sido conocido por no guardarse lo que piensa, y sus declaraciones sobre Pamela López no son la excepción. Sin duda, esta controversia seguirá dando que hablar entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo peruano.