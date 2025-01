Mark Vito sorprende con su actitud tras anunciar entre lágrimas su ruptura: "Cuando regresas a la soltería"

Mark Vito ha sorprendido a todos al comenzar el 2025 con un inesperado mensaje de soltería. Tras confirmar su ruptura, entre lágrimas, con Sofía Chirinos, la joven bailarina de 21 años, el exesposo de Keiko Fujimori compartió un inesperado video.

Mark Vito sorprende con mensaje de soltería

Mark Vito ha comenzado el 2025 de una manera muy diferente a lo esperado. Tras confirmar su ruptura con Sofía Chirinos, la popular bailarina de 21 años, el exesposo de Keiko Fujimori compartió sus sentimientos con sus seguidores a través de un video muy emotivo en sus redes sociales.

No pasó mucho tiempo antes de que Mark Vito sorprendiera nuevamente con un cambio radical en su actitud. El empresario apareció en un video completamente diferente, participando en un evento público.

En esta ocasión, se le vio bailando con mucha energía y disfrutando del momento. En el video, se le puede ver moviéndose al ritmo de la canción "Danza la manivela", rodeado de varios bailarines, lo que mostró una faceta mucho más relajada y alegre de Vito.

El mensaje que acompañó este video causó revuelo: "Cuando regresas a la soltería con 2 pies izquierdos", escribió Mark, añadiendo un emoji sonriente.

Este comentario dejó claro que, aunque la ruptura fue dolorosa, Mark está dispuesto a seguir adelante y enfrentar la soltería con humor.

Mark Vito anunció entre lágrimas su ruptura

En el video, Vito no pudo evitar romper en llanto mientras explicaba las razones de su separación, lo que sorprendió a sus fans, quienes no esperaban ver a la pareja de TikTok pasar por este momento tan difícil. Mark aclaró que no hubo infidelidades ni discusiones graves entre ellos.

"Este 2025, empiezo el año soltero. Antes de que salgan rumores, no hubo ninguna infidelidad ni discusiones por ninguna de las partes. Simplemente, una conversación abierta sobre a dónde va nuestra relación y decidimos terminar. Quizás porque soy un imbécil", expresó visiblemente afectado.

Sin embargo, su mensaje fue claro: aunque la relación terminó, siempre quedará el cariño y respeto por Sofía.

Mientras Mark Vito mostraba su lado más vulnerable, Sofía Chirinos adoptó una actitud completamente diferente. La joven bailarina compartió fotos en bikini disfrutando de su tiempo, sin hacer mención directa a la separación.

Esta actitud contrastó mucho con la de Mark, lo que generó muchas especulaciones entre sus seguidores. Algunos se preguntaron si Sofía estaba realmente tan tranquila con la situación, mientras otros expresaron su apoyo a ambos por igual.

Este giro en la vida de Mark Vito ha generado muchas reacciones entre sus seguidores, quienes lo han apoyado en todo momento. Aunque la relación con Sofía terminó, ambos siguen siendo figuras populares en las redes sociales, y sus fans esperan que ambos sigan adelante con sus vidas y carreras.