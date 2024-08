Milena Zárate anuncia que producirá su serie autobiográfica: "Hay muchas cosas que no saben de mi"

La reconocida cantante colombiana Milena Zárate ha compartido con gran emoción la noticia de que finalmente se ha aprobado la realización de una serie sobre su vida. Esta producción promete desvelar aspectos inéditos y secretos que la artista ha mantenido en secreto hasta ahora.

En entrevista con un conocido medio de comunicación local, la hermana de Greissy Ortega contó más detalles sobre el contenido de la producción audiovisual. Además, indicó que resaltará lo sobresaliente que fue durante los momentos más duros de su vida.

"La miniserie ya ha sido aprobada, se van a grabar diez capítulos y se debe empezar en las próximas semanas. Así que me encuentro emocionada por todo esto, creo que va a ser importante poder mostrar mi historia, pues he pasado por todo, pero siempre he salido adelante, con mucha lucha, entereza", contó a Trome.