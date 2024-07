Milena Zárate evalúa mudarse a Estados Unidos con su novio: "Las cosas muy claras"

Milena Zárate viajó a Chicago para reencontrarse con su novio, el tatuador Carlos Mendoza, después de tres meses sin verse. La colombiana contó que Carlos le ha pedido que se quede a vivir con él y que está evaluando la posibilidad de mudarse junto a su hija.

Milena Zárate considera mudarse a Estados Unidos con su novio

Luego de tres meses de estar separados, Milena Zárate volvió a ver a su novio, Carlos Mendoza, en Chicago, Estados Unidos. Tras este emotivo reencuentro, Milena compartió lo especial que fue el momento con Carlos.

"Fue bastante emotivo y lindo. Carlos nos sorprendió a mi hija y a mí con flores en el aeropuerto. Todo fue hermoso", comentó. La cantante y su hija planean quedarse en Chicago hasta el 5 de agosto, pero Carlos le ha pedido que considere quedarse de manera permanente.

Evaluando la posibilidad de mudarse. Milena está pensando seriamente en la propuesta de su novio, aunque sabe que no puede tomar una decisión apresurada. Admite que sabe que si se muda a Estados Unidos, no le faltará nada. Pero, no quiere depender de su pareja.

"Lo estamos evaluando, pero tengo que tener las cosas muy claras. Sé que no me faltará nada porque lo tengo a él, pero yo no soy ese tipo de mujer porque jamás me ha gustado depender de un hombre", explicó Milena.

Ella mencionó que podría abrir un salón de cosmiatría o buscar otras opciones laborales para mantener su independencia económica. "Hay muchas cosas que pensar y evaluar", añadió.

La educación de su hija es prioridad. Milena también señaló que no puede cambiar drásticamente la vida de su hija, que está a mitad del año escolar. Si ella se va, se iría con su hija, pero no quiere que experimente un cambio brusco en su vida.

"No le puedo cambiar la vida de golpe a mi hija", afirmó, dejando claro que cualquier decisión que tome será bien pensada para asegurar la estabilidad y felicidad de su pequeña.

¿Visitó a su hermana Greissy en Estados Unidos?

Durante su estancia en EE.UU., Milena intentó ver a sus sobrinos, pero su hermana Greissy no lo permitió. Es sabido que la relación entre las hermanas, actualmente, no es buena. Pese a ello, Milena confesó que quiso visitar a los hijos de Greissy, pero su hermana se lo negó.

"Llamé a mi sobrina y le comenté para que le dijera a su mamá para verla, pero la madre no quiso", reveló, mostrando la difícil relación que mantiene con su hermana.

Un futuro prometedor. A pesar de los desafíos, Milena se muestra positiva y esperanzada sobre su futuro con Carlos. La posibilidad de mudarse a Chicago es una gran decisión, pero Milena está dispuesta a considerarla por el amor y el bienestar de su familia.

Milena Zárate enfrenta una decisión importante sobre su futuro y el de su hija. Con el apoyo de su novio, Carlos Mendoza, está evaluando todas las opciones para asegurar una vida estable y feliz. La historia de Milena es un recordatorio de que el amor y la familia son fundamentales, pero también lo es mantener la independencia y el control sobre su propio destino.