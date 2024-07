Magaly respalda a Alejandra Baigorria en su negocio: "Ella es más chambera que el novio"

En el último programa de 'Magaly Tv La Firme' la conductora elogió las ganas que tiene Alejandra Baigorria para seguir saliendo adelante a pesar de tener su propia marca de ropa y es que ahora la ex chica reality se lució en sus redes promocionando unas cremas para la piel.

La periodista recalcó que la modelo ha sido una mujer muy trabajadora desde muy pequeña y el éxito de su actual empresa es fruto de sus años de trabajo y persistencia.

Hace unos días Alejandra Baigorria explotó durante un live luego de que usuarios la criticaran por vender y promocionar cremas para el cuidado de la piel, algunos de ellos aseguraron que su sueldo de 'Esto es Guerra' no fue suficiente para solventar sus necesidades básicas que ahora quiere vender cremas.

Sin embargo, la popular 'Urraca' recalcó que la rubia empresaria ha sabido sacar adelante su marca de ropa desde muy joven Alejandra viene siendo líder en las ventas en Gamarra y es que constantemente la novia de Said Palao promociona diversos productos en sus redes sociales.

"Todo el mundo sabe que Alejandra Baigorria no le hace asco al trabajo, trabaja desde muy chica todos los sabemos lo hemos visto es una mujer chambera y claro tú puedes tener un trabajo en la televisión y también si quieres ampliar tus horizontes pues lógicamente tienes que ser lo que te plazca" , dijo la conductora apoyando a Alejandra en su nuevo emprendimiento.

La popular 'Urraca' recalcó que la gente de igual manera criticará así no haga nada o haga de todo por lo que le aconsejó despreocuparse por los comentarios negativos que pueda recibir en redes sociales ya que lo que uno hace no siempre es de agrado de todo el mundo.

Por otro lado, Magaly recalcó que ve en Alejandra una mujer muy trabajadora que nunca se queda de brazos cruzados y encuentra las formas de seguir facturando con su propio esfuerzo, caso contrario al de Said Palao donde asegura que no hace ni deshace con su vida.

"A quien de verdad no veo que sea empeñoso, emprendedor, vendedor, chambero, trabajador, pujante es a su novio, que sabemos de él (...) Según él está construyendo la vez pasada se vendió como Bob el Constructor ahora que construye no lo sabemos pero yo la veo a ella mas chambera", dijo la periodista.

Cabe resaltar que no es la primera vez que Magaly critica los oficios de Said Palao ya que solo se sabe que continúa en 'Esto es Guerra' y que es socio de una constructora de la que no es popular en el mundo inmobiliario.