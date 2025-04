Mónica Cabrejos analiza el caso de Jefferson Farfán y Darinka Ramírez: "Ha habido una violencia afectiva"

A raíz de la denuncia que puso Darinka Ramírez a Jefferson Farfán por violencia psicológica frente a su menor hija. El exfutbolista publicó un comunicado que para Magaly es muy amenazante y Mónica Cabrejos lo analiza.

Mónica Cabrejos estuvo en el programa de 'Magaly TV La Firme' donde estuvo conversando sobre el caso de Darinka Ramírez con Jefferson Farfán. Es entonces, que revela un detalle que ha pasado desapercibido por varios y es que afirma que ninguna ex saliente de la 'Foquita' lo ha mencionado por su nombre.

"Me da la impresión que sí (firmó contrato de confidencialidad) porque pasó bastante tiempo cuando dijo que tenía una hija. Delany nunca lo menciona, el modelo clásico de confidencialidad es no mencionarlo, Yahaira nunca ha dicho, Alondra tampoco, sospechoso" , expresó con la confirmación de la 'urraca'.

Luego, estuvieron hablando que en el Perú la violencia psicológica es desmerecida y solo lo toman en cuenta cuando es acompañada de violencia física. Ante esto, afirma que la madre de la última hija de Farfán habría sido violentada afectivamente también.

"La mayoría entienden que la violencia tiene que ver con el golpe, hay muchas formas de ejercer violencia. en general, no te puedo decir nada porque es violento, sí. (sobre su relación) el hecho que no sea formal, no significa que no haya existido la relación porque de fruto está la niña. Por lo que ella ha contado un poco en la denuncia, en mi opinión sí ha habido una violencia afectiva, pese a que no tenían una relación formal, él seguía teniendo encuentros con ella", añadió.