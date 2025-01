Mujer que acusa a Washington Corozo revela que le pidió no tener al bebé: "Él no quería saber nada"

La polémica que envuelve a Fiorella Charún y al futbolista ecuatoriano Washington Corozo continúa generando revuelo. En medio de un incidente ocurrido en el aeropuerto Jorge Chávez, donde ella enfrentó públicamente al jugador tras su llegada al Perú con el club Emelec, ahora la joven madre ha revelado nuevos detalles sobre la presunta su relación que tenían.

En declaraciones al programa "Amor y Fuego", Charún narró su experiencia sentimental con Washington Corozo, asegurando que él intentó evadir su responsabilidad como padre desde el inicio del embarazo.

"Cuando le dije que estaba embarazada, él me confesó que tenía una mujer y una hija en Ecuador. Me llevó una única vez a la clínica San Juan de Dios y luego me pidió que perdiera al bebé, que no quería problemas ni saber nada al respecto", reveló Charún.