Nicola Porcella sobre su reality para buscar pareja y su trabajo en Televisa: "Pienso que estoy soñando"

Nicola Porcella es un querido artista peruano que viene brillando con mucha fuerza en México. Ahora, el joven actor tendrá su propio reality donde le buscarán una pareja y contó como se siente formar parte de la gran cadena de Televisa.

El peruano Nicola Porcella se encuentra hace más de un año y medio en México, donde viene alcanzando muchos de sus sueños. Actualmente, viene promocionando acerca de su próximo reality llamado 'Soltero Cotizado' que se estrenará el 28 de octubre en el país mexicano. El joven expresó sentirse muy emocionado por todo lo que viene logrando.

"Hoy puedo decir que Televisa, que es mi casa, me ha hecho un reality para buscar pareja... creo que están desesperados porque encuentre pareja. Esto siempre lo he dicho, los sueños se cumplen, solo hay que trabajar muchísimo, no es fácil y muchos agradecimiento porque no lo estaría viviendo si no fuera por México y por la gente" , afirma el peruano.

En un video publicado en sus redes sociales, Nicola Porcella cuenta que siente que vive en un sueño por todo lo que viene trabajando y logrando en su carrera artística. Además, agrega que solo quiere que la gente se divierta con él y conozcan el lado amoroso que nunca han visto.

"Cuando me dan la noticia de que voy a tener mi propio reality ¿Puedes creer que todavía no me la creo? Muchas veces me levanto pensando que sigo soñando y que no es realidad todo lo que me está pasando. Vengo a divertirme, a que la gente la pase bien, se divierta conmigo", reveló.