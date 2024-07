¿No la quieren? Magaly Medina es 'trolleada' por su equipo de producción y piden que se vaya de vacaciones

La noche del último jueves, Magaly Medina comentó un informe sobre las recientes vacaciones de Gisela Valcárcel, quien se encuentra disfrutando en el spa más lujoso del mundo, dejando atrás todas sus responsabilidades en GV Producciones. Ante ello, la 'Urraca' sostuvo que le sería difícil alejarse de su trabajo.

No obstante, no esperó que su equipo de producción la 'trolleara' durante la emisión de su programa Magaly TV: La Firme. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina es trolleada por su equipo de producción

Luego de presentar un informe, Magaly Medina se encontraba comentando sobre la reciente escapada de Gisela Valcárcel, quien se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones. Tras ello, la 'Urraca' sostuvo que ella no podría alejarse de su trabajo. No obstante, no esperó ser trolleada por su equipo de producción.

"Personas como ella y yo somos trabajólicas y rara vez dejamos, nos cuesta dejar el trabajo a un lado para disfrutar. Aunque yo hace rato que ya estoy aprendiendo, dejo el trabajo y me voy nomás, mentira, no podría", dijo la urraca entre risas.

Tras ello, Magaly Medina fue sorprendida por un miembro de su producción, quien la interrumpió para pedirle a la 'Urraca' que también se anime a irse de vacaciones al igual que Gisela Valcárcel.

"Ya quisiéramos (dice)... ah bien graciosa eres, dice que deje el trabajo y me largue, no pues, acá me van a tener", le advirtió la Urraca frente a la broma que le hizo su equipo de producción luego de presentar la nota.

Vetó a Paco Bazán

Tras las declaraciones de Paco Bazán en apoyo a Paolo Guerrero, Magaly Medina se mostró indignada en la última emisión de su programa. En consecuencia, la 'Urraca' decidió vetar al comentarista deportivo de Magaly TV: La Firme, ya que no comparte su punto de vista.

"¡Alerta mundial de peligro! A Paolo le quitaron 24 horas la seguridad en Trujillo ¡Indignación!", dijo la urraca molesta en un primer momento. En ese sentido, Magaly Medina se mostró asombrada por las declaraciones de Paco Bazán, quien estaba saliendo a favor del 'Depredador'.

"No puedo creer que estés indignado por eso, qué hay de los 33 millones de peruanos que estamos sin seguridad, a expensas de los criminales, niños que les roban celulares, los golpean en las calles, a los que matan por quitarles las billeteras, los emprendedores que tienen que cerrar sus negocios por las exteriores", acotó Magaly Medina sobre Paco Bazán.

Magaly Medina ha dejado en claro que no apoya a Paolo Guerrero, quien se encuentra en una polémica con UCV luego de que se negara a jugar ante Alianza Lima. En ese sentido, cuestionó a Paco Bazán por defender al 'Depredador'.