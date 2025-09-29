Norka Ascue afirma que Pamela Franco estaría fastidiada con Cueva: "Le debería una bastante dinero"

En las últimas semanas, corre el rumor que Pamela Franco y Christian Cueva no estarían en buenos términos como pareja. Ahora, Norka Ascue afirma que según sus fuentes, el pelotero le debería un gran cantidad de dinero a la cantante y se resiste a vender su casa de Trujillo para pagarle.

Norka Ascue sobre Pamela Franco y Cueva

Durante una entrevista con el diario 'El Trome', Norka Ascue afirma que se ha comunicado con el círculo cercano a la cantante Pamela Franco y Christian Cueva. Es así como le informaron que no estarían en un buen momento de su relación amorosa.

"Cuando la veo decir 'todo está bien, estamos mejor que antes', su boca puede decir una cosa, pero su cara dice otra. Lo que me han contado es que ellos hace poco se mudaron de la casa donde estaban viviendo, pero sé que él se ha salido de allí porque está tratando de reconquistar a López", expresó.

Después, comentó que Pamela Franco se le estaría acabando el amor hacia el pelotero. La razón sería que el 'Aladino' le estaría debiendo mucho dinero y esto ocasionaría problemas en su relación.

"Dice el dicho 'cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana', porque supuestamente Cueva le debería una gran cantidad de plata a la Franco (...) Nunca había visto a la amante 'pechar' al casado, porque usualmente es al revés. El cebichero (Luis Sánchez) decía que ella le pagaba todo", cuenta.

'Aladino' se niega a vender su casa de Trujillo

Incluso, la artista Norka Ascue señala que hubo rumores de que el futbolista del Club Emelec vendería su casa de Trujillo. Aunque, señala que después de arrepintió y no le habría gustado a Pamela Franco, ya que con ese dinero le pagaría el dinero que le debe.

"De ahí supuestamente le iba a pagar a la Franco, pero ya no, por eso está fastidiada. También se comenta que Cueva estaría tratando de reconquistar a López. Pobrecita Pamela, se ganó la fama de amante por nada (...) Cueva se ha quedado en la bancarrota", acotó la artista.

De esta forma, la artista señala así que la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva no estaría pasando por un buen momento por disputas en el lado económico. Esto a raíz que la cantante de cumbia le prestó bastante dinero al pelotero peruano cuando iniciaron su relación amorosa porque le faltaba dinero.