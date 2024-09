¿Nueva estrella? Pamela López podría actuar en videoclip de César BK: "Se ha conversado"

Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, estaría considerando entrar al mundo del espectáculo. Según reveló César BK, cantante de cumbia urbana, Pamela podría ser la estrella de uno de sus próximos videoclips. Esta noticia ha sorprendido a muchos, ya que hasta ahora Pamela ha sido conocida principalmente por ser la pareja del futbolista peruano.

Durante una entrevista con Magaly Medina, César BK, quien recientemente confirmó su relación con la bailarina Gabriela Herrera, también dejó entrever que Pamela López podría protagonizar uno de sus videoclips.

"Fue algo que se ha conversado. Vi un video donde ella estaba escuchando la canción, dijo que le había gustado mi canción: 'No me llames más'... Yo también sabía que ella estaba tratando de incursionar en el tema de ser más influencer, de entrar por el tema de audiovisuales. Entonces pensé que sería recontra chévere tener a Pamela" , comentó el cantante.

Este comentario dejó claro que Pamela López estaría buscando hacer su debut en el mundo de los videoclips, lo que podría abrirle puertas en la industria del entretenimiento. A pesar de que no se ha confirmado oficialmente, César BK dejó entrever que las conversaciones están avanzadas, y los seguidores de ambos ya están atentos a lo que podría ser su primera colaboración.

El interés de Pamela por ser influencer. Pamela López ha estado en el ojo público desde hace tiempo, pero siempre relacionada con su vida como esposa y madre de los hijos de Christian Cueva. Sin embargo, parece que ahora busca abrirse camino por sí misma en el mundo del entretenimiento, utilizando su popularidad en redes sociales para adentrarse en este nuevo ámbito.

De acuerdo con César BK, Pamela ha mostrado interés en el mundo audiovisual y en ser influencer, lo que hace que esta colaboración tenga sentido para su carrera.

En la misma entrevista, César BK y Gabriela Herrera confirmaron que están saliendo oficialmente. Después de ser captados en varios eventos juntos, finalmente decidieron hablar de su relación en el programa de Magaly.

Gabriela, ex chica reality y cantante, no pudo evitar elogiar a su nueva pareja: "Aparte de que canta lindo, fue su personalidad lo que más me atrajo. Ambos somos jóvenes, solteros, y desde el inicio hicimos match", dijo.