¿Se arrepiente? Pamela López se sincera sobre su presunto romance con empresario Luis Fernando Rodríguez

La aún esposa de Christian Cueva volvió a referirse a su presunto romance con el empresario Luis Fernando Rodríguez y negó cualquier vínculo sentimental con él. Además, se mostró arrepentida de haber permitido un "exceso de confianza", lo cual ha generado especulaciones al respecto.

"No tengo ninguna relación con el señor Rodríguez, más que amical, si se podría llamar así. No hubo intención de conocernos. ¿Si creo que él se aprovechó de mi vulnerabilidad? No, pero quizá hubo un exceso de confianza, creo que fue el único error que se puede haber cometido", empezó diciendo en América Hoy.