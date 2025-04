Olenka Mejía exhibe alarmante mensaje tras polémica con Piero Quispe: "Me están pagando para hackearte"

Olenka Mejía volvió a encender las redes sociales y la polémica. La modelo denunció que viene recibiendo amenazas y hasta intentos de hackeo luego de que se difundiera su ampay con el futbolista Piero Quispe. Muy preocupada, Olenka no dudó en mostrar las pruebas de los extraños mensajes que le llegaron.

Olenka Mejía usó sus redes para compartir un alarmante mensaje que recibió de un número desconocido. Lo más grave fue que en la captura que mostró se veía su certificado de inscripción de RENIEC, con su foto y firma.

Olenka Mejía y mensaje de desconocido. (Instagram)

Pero eso no fue todo. La persona que la contactó se identificó como el "Rey del hackeo a haters", aumentando aún más la preocupación de la modelo.

La situación no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes de inmediato le mostraron su apoyo y le aconsejaron mantenerse alerta. La influencer dejó ver que está tomando todas las medidas para protegerse.

Horas antes de hacer público este mensaje, Olenka ya había emitido un comunicado fuerte y claro. La modelo reveló que desde que se difundió el video en el programa de Magaly Medina, comenzó a recibir llamadas amenazantes de distintos números.

"Hace días, a raíz de la reproducción de un video en el programa Magaly TV, me vienen llamando de distintos números de los cuales me amenazan a mí y mi familia" , afirmó Olenka.

La cosa no quedó ahí, ya que ella contó que tuvo que contratar seguridad privada para estar protegida las 24 horas del día.

"Me he visto en la obligación de contratar agentes de seguridad que están conmigo y mi familia 24/7" , detalló la modelo.

Historia de Olenka Mejía. (Instagram)

Sin rodeos, Olenka señaló al futbolista Piero Quispe como el responsable si algo malo le llega a pasar tras estos mensajes.

"Quiero recalcar que cualquier cosa que me suceda a mí y a mi entorno cercano, el único responsable será el Señor Piero Aldair Quispe Córdova. ¡No te tengo miedo, no me quedaré callada, no lograrás asustarme y menos amedrentarme!", sentenció con firmeza.