Olenka Mejía revela que fue hackeada y amenazada nuevamente: "El responsable será Piero Quispe"

Desde que Magaly Medina reveló que Piero Quispe era el futbolista ampayada engañando a su pareja con Olenka Mejía, la joven reveló que viene siendo amenazada incluso horas antes de la emisión del programa. Ahora, la joven responsabiliza al futbolista peruano si le llega a pasar algo a ella o a su familia.

La influencer Olenka Mejía reveló en el programa de Magaly que antes que se emitiera el ampay, ya venía siendo amenazada por extorsionadores de Comas. Incluso, personas allegadas a Piero Quispe le exigían firmar un acuerdo de confidencialidad con ella para que no hablara y como se negó, empezaron las amenazas.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la joven Olenka Mejía expresó que viene siendo amenazada desde distintos números y se ha visto en la obligación de contratar seguridad para que estén con ella y su familia todo el tiempo cuidándolos, incluso agrega que ya recibió las medidas de garantías personales de las instancias correspondientes para salvaguardar su vida.

Como se reveló en el programa, las únicas personas que sabían de la entrevista a Piero Quispe y de Olenka Mejía, eran los mismos involucrados. Antes que se revele el ampay, ya la venían amenazando para que no hable. Para la joven, estas amenazas vendrían de personas cercanas del futbolista y por ello interpuso una denuncia en su contra haciéndole responsable.

"Quiero recalcar que cualquier cosa que me suceda a mí y a mi entorno cercano, el único responsable será el señor Piero Aldair Quispe Córdova. No tengo miedo, no me quedaré callada, no lograras asustarme y menos amedrentarme. Llegaré hasta las últimas hasta dar con los nombres quienes están implicados y quien los mandó", añadió finalmente la joven en su Instagram.