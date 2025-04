Tilsa Lozano le manda tremenda indirecta a Jackson Mora tras supuesta infidelidad: "Que apechugue"

La separación o distanciamiento entre Tilsa Lozona y Jackson Mora no parece estar solucionado tras la supuesta infidelidad del boxeador. Ahora tras su programa, la 'vengadora' habría aprovechado la oportunidad para mandar indirecta a su aún esposo.

Durante el programa de Magaly Medina, Tilsa Lozano se pasó boca al hablar sobre infieles. Cómo lo dice la conductora, la 'vengadora' metió su cuchara de una forma tan personal que su apreciación con furia y frustración tenia nombre y apellido, Jackson Mora.

"Yo viví una situación parecida. Más allá que tú no veas a tu marido haciendo el acto con otra persona, es una infidelidad moral. Estar en pareja con alguien y que esté bailando o coqueteando, entrando a hoteles encapuchaditos, haciéndose caletas, que apechugue. Después que no venga lloroncito diciendo 'yo no hice nada', que apechugue" , señaló en su programa.

Además, hace poso se fue al Cusco donde se lució sola solo con algunas amistades y familiares. Así mismo, también estuvo mandando algunos mensajes en redes sociales con varias indirectas.

Hace poco viajaron a Miami juntos y Magaly comenta que pensó 'bueno, las cosas se arregló, ya por fin Jackson Mora logró el perdón de Tilsa'. Aunque tras las palabras que ahora dijo en su programa es una indirecta bastante directa y bastante fuerte hacia su aún esposo, al hablar de infidelidades tras la separación de Ale Venturo y Rodrigo Cuba.

"Una mujer que se respeta a sí misma tiene que valorarse y no soportar este tipo de humillaciones públicas. él sabe con quién está casado. Ahí quedó, de Jackson no vemos ni la sombra, no quedó nada. A menos que hayan decidido que no saldrán juntos en las redes sociales, que también puede ser", expresó finalmente la popular 'urraca'.