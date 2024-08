Olinda Castañeda genera polémica tras revelar que soñó con Dios: "Al usar ropa unisex perdemos comunicación él"

Ex modelo Olinda Castañeda aseguró que hace poco tuvo un sueño con Dios en donde le confesó qué es lo que le disgusta y que le impide acercarse a las personas por lo que la ex figura del espectáculo no dudó en compartirlo mediante sus redes sociales.

Recordemos que Olinda fue una polémica modelo que estuvo envuelta en diversos escándalos, sin embargo, decidió entregar su vida a la religión a la que hoy predica mediante su cuenta de Instagram al lado de su pareja.

Olinda Castañeda y la revelación que le hizo Dios

La ex modelo peruana o linda Castañeda acaba de generar la polémica luego de confesar que tuvo un sueño con Dios donde le hizo una revelación sobre el tipo de vestimenta que usan personas y el cual sería un motivo por el que no logran comunicarse con Dios.

La enemiga de Tilsa Lozano aseguró que Dios le confirmó que la ropa unisex no es adecuada de usar ya que existe vestimenta para varones y para mujeres.

"En oración estuve hablando con mi padre y diciéndole que me muestre que me explique que me diga si es correcta la manera en como yo estoy interpretando las cosas, si es que realmente existe ropa para mujer, ropa para hombre", dijo en un primer momento Castañeda en un video que compartió otra vez en sus redes sociales.

Según o linda a través de las oraciones Dios le dio a entender que sería malo usar ropa unisex por lo que ella decidió dar a conocer lo que supuestamente Dios le dijo para que se lo haga saber a todos sus seguidores.

"Yo tuve un sueño en el que él me habla de algo que no me había dado cuenta, me confirma que hay ropa hecha para mujer y ropa hecha para hombre, pero él se fija más en este punto, que existe ropa unisex que uno al usar este tipo de vestimenta pierde comunicación con Dios", dijo la ex modelo convencida de sus palabras.

Ante estas polémicas afirmaciones diversos usuarios han mostrado en contra de Olinda debido a que aseguran que usa la religión para desinformar a la ciudadanía.

"¿Cómo? O sea, si uso ropa unisex pierdo contacto con Dios, qué chiste, tu fe, lo que tú crees no me importa, pero yo creo en Él. (...) Lo que a Él le agrada es el corazón humilde... Por el simple hecho de ponerme una polera, ¿ya estoy mal?", se leía en redes.

Pese a las críticas que recibe constantemente o linda Castañeda por ahora dedicar su vida a la religión y a su familia mantiene su compromiso con sus seguidores y con su Dios de seguir predicando la palabra alejada de la pantalla chica y de los escándalos.

Olinda Castañeda le manda su chiquita a Christian Cueva

El 27 de marzo, en el programa 'América Hoy', se presentaron las recientes declaraciones de Olinda Castañeda. Hace unos años, ella se volcó a la religión cristiana junto a su esposo, dejando atrás los escándalos. En medio de la controversia sobre el caso Cueva, Castañeda ofreció su opinión y perspectiva sobre su actitud de arrepentimiento.

"Ojalá sea verdad porque con Dios tampoco se juega, espero que Dios tenga misericordia porque no rechaza un corazón humillado", señaló Olinda. La exmodelo aconsejó a Pamela López, esposa del futbolista, que tenga paciencia y espere tranquilamente el proceso de cambio de Cueva, ya que no ocurre de manera instantánea.

La exmodelo recalcó que si de verdad desea cambiar por el bienestar de su familia debe mostrar resultados no solo palabras sino hechos.

"La recomendación a su esposa es que espere y vea los frutos. Esos van a ser frutos del espíritu santo, eso ella va a tener que ver, para que pueda saber que está arrepentido y le teme a Dios", añadió Olinda Castañeda.

Como se sabe Olinda Castañeda viene predicando la palabra de Dios mediante sus redes, religión que comparte con su pareja y padre de su última hija.