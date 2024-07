Pamela Franco: La exorbitante cifra que FACTURÓ el fin de semana en medio del escándalo con Christian Cueva

Pamela Franco está en el ojo de la tormenta luego de revelarse que el automóvil de Christian Cueva estuvo en la fiesta de su último cumpleaños. Desde entonces la cantante no ha dejado de facturar y este fin de semana ganó una exorbitante cifra de dinero gracias a sus presentaciones.

La ex integrante de Alma Bella cobra 15 mil soles por cada presentación y este último fin de semana, entre el 6 y 7 de julio, tuvo tres conciertos en dos ciudades distintas. El sábado estuvo en dos presentaciones en Trujillo, mientras que el domingo se presentó en Lima, sumando tres show en un solo fin de semana.

Un informe que preparó 'América Hoy' reveló que haciendo la suma de lo que Pamela Franco cobra por cada show y contando los tres que hizo este fin semana, la cumbiambera habría ganado un total de 45 mil soles.

Después de revelársela gran cantidad de dinero que Pamela Franco ganó este último fin de semana semana, los conductores del magazine matutino están casi seguros que la cantante pudo costearse la organización de su último cumpleaños, y nadie la estaría 'patrocinando' como se rumoreó hace poco.

La cantante de cumbia está aprovechando su momento de fama para realizar presentaciones por todo el país y tiene mucha correa ya que cuando los asistentes le gritaron "Cueva, Cueva", ella lo tomó con humor y empezó a bromear al respecto.

Asimismo, el setlist de canciones para su presentación parecía estar dedicado al futbolista, según indicó una nota de 'Magaly TV, la firme'. "Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control", entonó.

En otra presentación, también en el norte del país, Pamela Franco fue troleada por la cantautora Haydée Raymundo, quien incluso la presentó como "Miss Trujillo". Recordemos que Christian Cueva nació en la 'Ciudad de la eterna primavera'.

"A mi no me gustan las jugadoras. Si me quieren, me presentan, si me tienen a escondidas, que se habrá creído ese babos* (...) no sufras, ese no vale (...) Ella es Miss Trujillo", dijo la folclórica.